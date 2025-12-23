#
Новый дизель на УАЗе — его получит еще одна модель

Дизельный УАЗ Профи получил Одобрение типа транспортного средства

Коммерческие грузовики УАЗ Профи с новым дизельным двигателем получили разрешение на производство и продажу.

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), дающее доступ модели на рынок, получено на автомобили УАЗ Профи с 2-литровым турбодизелем с отдачей 136 л.с. и 320 Нм – он имеет внутреннее обозначение Sollers 550010. По факту это партнерский двигатель разработки JAC, сборка которого локализована в Елабуге. На еще одном российском заводе, ЗМЗ в Заволжске, собирают 6-ступенчатую МКП для этого мотора.

Пока ОТТС оформлено только на заднеприводные версии УАЗ Профи, отмечает источник, обративший внимание на публикацию документа. Полноприводные Профи продолжат оснащать лишь 150-сильным ЗМЗ-409 (ZMZ Pro), но появление дизельного полноприводного грузовика, скорее всего, лишь вопрос времени. Еще одной моделью с дизелем в III квартале 2026 года должен стать УАЗ Патриот.

Источник:  Грузовики и вообще
Иннокентий Кишкурно
23.12.2025 
Отзывы о УАЗ Профи (636)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Профи  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Комментарий:
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.
+3