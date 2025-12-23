Новый дизель на УАЗе — его получит еще одна модель

Дизельный УАЗ Профи получил Одобрение типа транспортного средства

Коммерческие грузовики УАЗ Профи с новым дизельным двигателем получили разрешение на производство и продажу.

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), дающее доступ модели на рынок, получено на автомобили УАЗ Профи с 2-литровым турбодизелем с отдачей 136 л.с. и 320 Нм – он имеет внутреннее обозначение Sollers 550010. По факту это партнерский двигатель разработки JAC, сборка которого локализована в Елабуге. На еще одном российском заводе, ЗМЗ в Заволжске, собирают 6-ступенчатую МКП для этого мотора.

Пока ОТТС оформлено только на заднеприводные версии УАЗ Профи, отмечает источник, обративший внимание на публикацию документа. Полноприводные Профи продолжат оснащать лишь 150-сильным ЗМЗ-409 (ZMZ Pro), но появление дизельного полноприводного грузовика, скорее всего, лишь вопрос времени. Еще одной моделью с дизелем в III квартале 2026 года должен стать УАЗ Патриот.

