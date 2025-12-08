#
УАЗ Патриот 2026 года! Первые фото

В Сети появились снимки дизельного УАЗ Патриот с обновленной светотехникой

Изображения внедорожника УАЗ Патриот с обновленным экстерьером появились в Сети.

Сравнили «сказочные» цены на сайтах автопроизводителей с реальностью

По всей видимости, изменения сведутся к светотехнике с обновленной архитектурой: фары и фонари ульяновского флагмана сохранят внешние обводы, но поменяют «начинку». Она станет полностью светодиодной.

Напомним, доселе фонари на Патриоте комплектуются обычными лампами накаливания, а в фарах используются светодиодные элементы, но лишь в ходовых огнях.

Источник, разместивший снимки, указывает, что сфотографированная машина относится к опытно-промышленной партии – обычно на таких автомобилях отрабатывают нюансы конвейерной сборки.

Сообщается также, что экземпляр на фото укомплектован дизелем 2.0 (136 л.с., 320 Нм) в паре с 6-ступенчатой механикой. Напомним, эти разработанные китайской компанией JAC и локализованные в РФ узлы должны дополнить стандартный для Патриота 150-сильный бензиновый ЗМЗ Про. Обещается и автомат, но в последних сообщениях – увы, без конкретных сроков. Что касается дизеля с механикой и обновленной внешности, то серийный запуск таких машин обещали в 2025 году.

Источник:  RCI News
Иннокентий Кишкурно
Фото:Егор Алеев/ТАСС
08.12.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+16