УАЗ Патриот 2026 года! Первые фото

В Сети появились снимки дизельного УАЗ Патриот с обновленной светотехникой

Изображения внедорожника УАЗ Патриот с обновленным экстерьером появились в Сети.

По всей видимости, изменения сведутся к светотехнике с обновленной архитектурой: фары и фонари ульяновского флагмана сохранят внешние обводы, но поменяют «начинку». Она станет полностью светодиодной.

Напомним, доселе фонари на Патриоте комплектуются обычными лампами накаливания, а в фарах используются светодиодные элементы, но лишь в ходовых огнях.

Источник, разместивший снимки, указывает, что сфотографированная машина относится к опытно-промышленной партии – обычно на таких автомобилях отрабатывают нюансы конвейерной сборки.

Сообщается также, что экземпляр на фото укомплектован дизелем 2.0 (136 л.с., 320 Нм) в паре с 6-ступенчатой механикой. Напомним, эти разработанные китайской компанией JAC и локализованные в РФ узлы должны дополнить стандартный для Патриота 150-сильный бензиновый ЗМЗ Про. Обещается и автомат, но в последних сообщениях – увы, без конкретных сроков. Что касается дизеля с механикой и обновленной внешности, то серийный запуск таких машин обещали в 2025 году.

