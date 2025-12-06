Сравнили «сказочные» цены на сайтах автопроизводителей с реальностью
Одна из распространенных уловок - публикация цен на несуществующие комплектации.
В новой «Разборке недели» сразу три скандальные темы:
- Первая: почему цены на сайтах автопроизводителей и цены у конечных продавцов отличаются на сотни тысяч рублей? Есть ли в наличии заявленные минимальные комплектации и можно ли торговаться с дилером?
- Вторая: «Эффект Долиной» может оказать влияние на вторичный авторынок. Заместитель главного редактора «За рулем» Никита Гудков и юрист Сергей Смирнов комментируют ситуацию и объясняют, как обезопасить себя от неприятностей при покупке машины.
- Третья: богатые в России снова плачут. Владельцы Porsche столкнулись с блокировкой своих автомобилей. Ждем информацию от наших зрителей и сотрудников СТО. Вы уже сталкивались с заблокированными машинами из премиум-сегмента или опять делают из мухи слона?
