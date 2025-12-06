#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Сравнили «сказочные» цены на сайтах автопроизводителей с реальностью

Одна из распространенных уловок - публикация цен на несуществующие комплектации.


В новой «Разборке недели» сразу три скандальные темы:

  • Первая: почему цены на сайтах автопроизводителей и цены у конечных продавцов отличаются на сотни тысяч рублей? Есть ли в наличии заявленные минимальные комплектации и можно ли торговаться с дилером?
  • Вторая: «Эффект Долиной» может оказать влияние на вторичный авторынок. Заместитель главного редактора «За рулем» Никита Гудков и юрист Сергей Смирнов комментируют ситуацию и объясняют, как обезопасить себя от неприятностей при покупке машины.
  • Третья: богатые в России снова плачут. Владельцы Porsche столкнулись с блокировкой своих автомобилей. Ждем информацию от наших зрителей и сотрудников СТО. Вы уже сталкивались с заблокированными машинами из премиум-сегмента или опять делают из мухи слона?

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
«За рулем»
Количество просмотров 112671
06.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-1