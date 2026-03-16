Компоненты систем безопасности — сделано на УАЗе!

«Соллерс» запускает производство рулевых коле, подушек и ремней безопасности

Новое производство стартует на мощностях УАЗа уже в апреле 2026 года.

Группа «Соллерс» запускает в Ульяновске производство рулевых колес, подушек безопасности, ремней безопасности и электронных блоков управления.

Как сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, в настоящее время на индустриальной площадке УАЗ ведутся пусконаладочные работы. Пилотная партия продукции уже произведена и передана на валидационные испытания.

Пресс-служба «Соллерс» уточняет, что в новом производстве компонентов систем безопасности будут применены технологии, не имеющие аналогов в России. А именно – литье каркасов рулевых колес из отечественного магниевого сплава, а также лазерный раскрой и пошив материалов для подушек безопасности. Проект начали в 2024-м, к настоящему моменту общий объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд – льготный займ ФРП.

Всего же до 2027 года в развитие ульяновской площадки планируется вложить 18 млрд рублей. Среди крупных проектов – запуск внедорожника Sollers S9 и семейства автомобилей УАЗ с новыми силовыми агрегатами, новое прессовое производство и строительство окрасочного комплекса.