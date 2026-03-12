#
Стоимость двух кроссоверов Tenet изменилась: называем цены
12 марта
Стоимость двух кроссоверов Tenet изменилась: называем цены
В России марка Tenet подняла цены на кроссоверы...
Интерьер Honda XR-V
12 марта
На рынке РФ появился новый надежный кроссовер Honda: он дешевле Tenet и Geely
В РФ стартовали продажи нового кроссовера Honda...
Интерьер Geely Okavango
12 марта
В Geely ответили на сообщения о прекращении продаж своего кроссовера в России
Компания Geely опровергла сообщения о...

УАЗ начнет выпускать внедорожники с китайским автоматом

УАЗ Патриот и Пикап получат китайскую автоматическую коробку передач

Ульяновский автозавод (УАЗ) подтвердил работу над оснащением своих внедорожников автоматической коробкой передач, которая исчезла из гаммы моделей Патриот и Пикап с 2022 года. Подробности сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Обновленный бестселлер Джили и конкуренты из Азии: за какой кроссовер не жаль отдать 5 миллионов

По его словам, в настоящий момент инженеры предприятия проводят полный цикл работ по адаптации новой трансмиссии – от калибровки до испытаний. Поставщиком выступит один из ведущих китайских производителей АКП.

«По характеристикам и потребительским свойствам новый автомат не уступает решениям от европейской компании Punch, применявшимся на УАЗе до 2022 года», – уточнил источник.

В пресс-службе Ульяновского автозавода официально подтвердили факт проведения технических работ, связанных с интеграцией новой трансмиссии, но от подробных комментариев пока воздержались. Ожидается, что автомобили с новой АКП появятся в продаже к 2028 году.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

Напомним, ранее на внедорожники УАЗ устанавливались шестиступенчатые автоматические коробки с гидротрансформатором 6L50 от французской фирмы Punch Powerglide. Выпуск таких версий был остановлен в 2022 году.

Ранее «За рулем» сообщал , что маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Размик Закарян/URA.RU/ТАСС
12.03.2026 
