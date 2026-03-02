Автомобильные бренды начали переход на российские названия

АВТОВАЗ и Tenet русифицировали названия комплектаций своих моделей

Автомобильные производители в России начали переход к российским названиям в соответствии с законом, который вступил в силу с 1 марта.

Так, АВТОВАЗ русифицировал названия комплектаций моделей Lada. В основном, переименования свелись к аналогичным на кириллице – например, Стандарт Плюс, Классик, Классик Кондиционер, Комфорт, Люкс и Квест вместо прежних аналогичных наименований на английском языке. Но некоторые версии изменились иначе: в частности, Life трансформировалась в Практик, а а Enjoy – в Драйв.

Пока в соцсетях разворачивается стихийный конкурс остроумия по поводу произошедших переименований, сопровождаемый многочисленными упоминаниями нового товарного знака « Можно, а зачем?», заметим, что названия моделей на официальном сайте, как и самого бренда Lada, до сих пор написаны на английском.

Так теперь выглядят первые три комплектации Гранты, а самая дорогая – #Клуб ММС

Прокси-марка Tenet переименовала комплектации аналогичным образом: вместо Active, Line и Prime теперь значатся Актив, Лайн и Прайм. Сами модели Т4, Т7 и Т8, являющиеся клонами Chery, по всей вероятности, переименования не потребуют.

В модельном ряду УАЗа обновлений названий пока не обнаруживается. Заметим, что версии отечественных внедорожников еще до истории с переименованием носили названия в виде своеобразного микса латиницы и кириллицы: например, актуальные комплектации Патриота именуются Base Икар и Base Икар (пакет Limited), а Хантера – Base Fleet и Экспедиция.

Напомним, вступивший в силу 1 марта закон о защите русского языка предписывает компаниям иметь вывески, входные таблички, указатели внутри помещений и информационные стенды с информацией на русском.