#
Авторынок немного оживится: названы последствия снижения ключевой ставки
«Можно, а зачем?» — теперь официальный товарный знак

АВТОВАЗ зарегистрировал новую торговую марку «Можно, а зачем?»

Сегодня не 1 апреля, и мы нашли подтверждение этой новости в официальных документах – АВТОВАЗ зарегистрировал торговую марку «Можно, а зачем?».

Товарный знак оформлен по широкому перечню, включающему не только транспортные средства (что само по себе уже интересно), но и разнообразные приборы, печатную продукцию и офисные принадлежности, изделия из кожи, одежду, обувь, головные уборы, игры, игрушки и устройства для видеоигр, напитки (включая пиво), рекламу, телекоммуникационные услуги и образование.

Напомним, фразу «Можно, а зачем?» произнес директор по продуктам и программам АВТОВАЗа Олег Груненков во время интервью блогеру Амирану Сардарову. Так топ-менеджер ответил на вопрос о том, можно ли сделать так, чтобы АВТОВАЗ производил автомобили класса BMW. Видео было опубликовано 28 ноября 2025 года, а указанная фраза в считаные дни стала мемом.

Источник:  Автопоток
19.02.2026 
