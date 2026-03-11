#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот материал позволяет электромобилям в России заряжаться намного быстрее
11 марта
Этот материал позволяет электромобилям в России заряжаться намного быстрее
Эксперты доказали важность применения алюминия...
GAC раскрыла детали паркетника, который едет в Россию с запасом хода 580 км
11 марта
GAC раскрыла детали паркетника, который едет в Россию с запасом хода 580 км
Продажи нового электрического кроссовера GAC...
Белый дым из трубы — «забить» или чинить?
11 марта
Белый дым из трубы — «забить» или чинить?
Авто Mail рассказал, в каких случаях белый дым...

УАЗ переписал ценники: сколько сейчас стоят легендарные внедорожники

УАЗ повысил цены на все автомобили 2026 года выпуска на 47,4-60,6 тысячи рублей

Ульяновский автозавод провел очередную корректировку стоимости своих автомобилей. Подорожание затронуло все модели 2026 модельного года. Прибавка составила от 47,4 тыс. до 60,6 тыс. рублей, что в процентном соотношении равно 2,4–3,2%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Сколько теперь стоят УАЗы (2026 год выпуска)

  • УАЗ Патриот (МКП): 1 925 000 ₽ (+59 400 ₽)
  • УАЗ Пикап (МКП): 1 950 000 ₽ (+59 000 ₽)
  • УАЗ Хантер: 1 720 000 ₽ (+47 600 ₽)
  • УАЗ Хантер Экспедиция: 2 035 000 ₽ (+47 400 ₽)
  • УАЗ СГР («буханка»): от 1 640 000 до 1 730 000 ₽ (+47 400 – 50 500 ₽)
  • УАЗ СГР («буханка») Экспедиция: 1 940 000 ₽ (+49 000 ₽)
  • УАЗ Профи: от 1 990 000 до 2 535 000 ₽ (+57 200 – 60 600 ₽)

Рекомендуем
Надежно и престижно — 5 проверенных японских моделей по цене Lada Granta

Меньше всего цены выросли на легендарный внедорожник Хантер и различные версии «буханки» (семейство СГР). Флагманский Патриот и созданный на его базе Пикап прибавили почти по 60 тысяч рублей. Максимальное подорожание зафиксировано у коммерческих грузовичков Профи – в богатых комплектациях они прибавили более 60 тысяч.

Это уже не первое повышение цен в этом году. Напомним, что в начале февраля стоимость УАЗов образца 2026 года была установлена на уровне «прошлогодних» машин, которые, в свою очередь, подорожали с 1 января на 23–40 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, когда менять шины весной 2026 года.

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 38
11.03.2026 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0