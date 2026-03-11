УАЗ переписал ценники: сколько сейчас стоят легендарные внедорожники

УАЗ повысил цены на все автомобили 2026 года выпуска на 47,4-60,6 тысячи рублей

Ульяновский автозавод провел очередную корректировку стоимости своих автомобилей. Подорожание затронуло все модели 2026 модельного года. Прибавка составила от 47,4 тыс. до 60,6 тыс. рублей, что в процентном соотношении равно 2,4–3,2%.

Сколько теперь стоят УАЗы (2026 год выпуска)

УАЗ Патриот (МКП): 1 925 000 ₽ (+59 400 ₽)

УАЗ Пикап (МКП): 1 950 000 ₽ (+59 000 ₽)

УАЗ Хантер: 1 720 000 ₽ (+47 600 ₽)

УАЗ Хантер Экспедиция: 2 035 000 ₽ (+47 400 ₽)

УАЗ СГР («буханка»): от 1 640 000 до 1 730 000 ₽ (+47 400 – 50 500 ₽)

УАЗ СГР («буханка») Экспедиция: 1 940 000 ₽ (+49 000 ₽)

УАЗ Профи: от 1 990 000 до 2 535 000 ₽ (+57 200 – 60 600 ₽)

Меньше всего цены выросли на легендарный внедорожник Хантер и различные версии «буханки» (семейство СГР). Флагманский Патриот и созданный на его базе Пикап прибавили почти по 60 тысяч рублей. Максимальное подорожание зафиксировано у коммерческих грузовичков Профи – в богатых комплектациях они прибавили более 60 тысяч.

Это уже не первое повышение цен в этом году. Напомним, что в начале февраля стоимость УАЗов образца 2026 года была установлена на уровне «прошлогодних» машин, которые, в свою очередь, подорожали с 1 января на 23–40 тысяч рублей.

