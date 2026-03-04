АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Внедорожник Hunter переименуют

УАЗ переведет название внедорожника Hunter на кириллицу из-за нового закона о языке

Ульяновский автозавод официально подтвердил, что меняет название своего знаменитого внедорожника. Легендарный Hunter, выпускающийся с 2003 года, получит имя, написанное кириллицей. Решение связано с новыми правилами, которые вступили в силу в начале марта.

По сути, теперь закон обязывает использовать русский язык в деловой сфере – от рекламных материалов до вывесок на зданиях. УАЗ, следуя этой логике, регистрирует адаптированное название для своей модели. Ранее аналогичный шаг уже сделал АВТОВАЗ, переименовав ряд своих автомобилей.

В пресс-службе завода сообщили, что название модели в написании кириллицей сейчас проходит регистрацию, вариант Hunter уже зарегистрирован в реестре товарных знаков.

Внедорожник УАЗ Hunter выпускается с 2003 года и является прямым наследником армейского УАЗ-469. В 2014-м модель признали устаревшей и хотели снять с производства, но уже в 2015-м выпуск возобновили с обновленным мотором под бензин экологического класса Евро-5.

УАЗ Hunter

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новой версии лифтбека Lada Granta по цене от 1 млн рублей.

Источник:  Motor
Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
Количество просмотров 17454
04.03.2026 
Фото:УАЗ
Отзывы о УАЗ Hunter (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
Недостатки:
дорогой при покупке
Комментарий:
нет
0