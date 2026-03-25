Неубиваемый рамный внедорожник Toyota оказался доступнее Haval: называем цены

В РФ возобновили продажи внедорожников Toyota Fortuner по цене от 4,5 млн рублей

В Россию вернулся рамный внедорожник Toyota Fortuner, который теперь ввозится из Объединенных Арабских Эмиратов.

Несмотря на статус неубиваемого и официальные поставки в 2017–2022 годах, цена на него оказалась ниже, чем у прямых конкурентов – Haval H9 и KGM Rexton. Стоимость новых автомобилей на классифайдах стартует от 4,54 млн рублей.

Для сравнения: рестайлинговый Haval H9 2026 года выпуска стоит от 4,8 млн рублей, а KGM Rexton даже со скидкой – минимум 5,59 млн рублей. Самые доступные варианты Toyota Fortuner предлагаются во Владивостоке и Тюмени (около 4,54–4,55 млн рублей). В Омске цена составляет 4,61 млн, в Новосибирске за 4,6 млн можно найти машину с расширенным списком опций.

В большинстве случаев внедорожник оснащается 2,4-литровым дизелем (147 л. с.), 6-ступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом part-time. Встречаются и версии с 2,7-литровым бензиновым двигателем (166 л. с.) – они стоят от 5,45 млн рублей, а модификации с 2,8-литровым турбодизелем (200 л. с.) достигают 7,4–7,5 млн.

Toyota Fortuner

Ранее «За рулем» сообщал, что анонсирован премиум-седан от Geely, он стоит дешевле 2 млн рублей.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
25.03.2026 
