Неубиваемый рамный внедорожник Toyota снова в продаже: цены

24 февраля
24 февраля
24 февраля
После прекращения прямых поставок в 2022 году этот рамный внедорожник возвращается через параллельный импорт, в основном из Объединенных Арабских Эмиратов. На популярных площадках можно найти больше десятка предложений.

Цены выглядят привлекательно на фоне конкурентов. Самый доступный вариант в Благовещенске оценили в 4,2 млн рублей. За эти деньги предлагают семиместный кроссовер в базовой версии EXR. Под капотом – дизельный двигатель на 2,4 литра (147 л. с.), классическая шестиступенчатая АКП и полный привод part-time, где передний мост подключается жестко. В салоне – тканевые сиденья, пластиковый руль и простой кондиционер вместо климат-контроля. Безопасность, как правило, ограничена фронтальными подушками и ABS.

Особенности комплектаций

Главный нюанс для российского покупателя – полное отсутствие «зимних» опций в арабских комплектациях. Никаких подогревов руля, сидений, зеркал и лобового стекла. Для холодного климата рассчитана только стандартная печка.

Toyota Fortuner
Toyota Fortuner

В других городах цены на эту же базовую модификацию начинаются от 4,54 млн в Тюмени и Владивостоке и доходят до 5,02 млн в Краснодаре. Более дорогая версия с двухзонным климат-контролем, кожей на руле и подлокотнике стоит от 4,65 млн в Твери. Вообще, разброс цен по регионам весьма существенный: один и тот же автомобиль в разных точках страны может отличаться в стоимости на сотни тысяч рублей.

Toyota Fortuner
Toyota Fortuner

Хотя основная масса привозных Fortuner – дизельные, встречаются и бензиновые. Например, в Москве за машину с атмосферным 2,7-литровым мотором (166 л. с.) просят 5,35 млн рублей. Самые же дорогие предложения связаны с современным дизелем 1GD-FTV объемом 2,8 литра и мощностью 200 л. с. Такой внедорожник в Иркутске стоит 6,65 млн, а в Нижнем Новгороде цена достигает 7,5 млн рублей.

Для сравнения, новый китайский Haval H9 2026 года в минимальной комплектации оценивается в 4,699 млн рублей, а корейский KGM Rexton даже со скидкой стоит минимум 5,59 млн.

Ранее «За рулем» сообщал, что WhatCar назвал три самых ненадежных премиальных кроссовера.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
24.02.2026 
Фото:Toyota
