В Россию привезли большой и мощный японский внедорожник: цена удивит
В России появился в продаже обновленный внедорожник Toyota Fortuner за ₽4,8 млн
Дилер привез в Россию рамный японский внедорожник Toyota Fortuner в рестайлинговой версии по цене 4,8 млн рублей. Автомобиль предлагается в комплектации Black Onyx с дизельным мотором объемом 2,8 литра мощностью 200 л.с., а также полным приводом и автоматом.
Toyota Fortuner
Рестайлинговый Toyota Fortuner дебютировал в 2022 году, это классический внедорожник с рамной конструкцией кузова, который получил другие бамперы и обновленную оптику.
Производитель отказался от гидроусилителя руля в пользу более современной электрической системы.
Toyota Fortuner
Ранее «За рулем» перечислил автомобили, признанные лучшими по соотношению цены и качества.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Autonews
Фото:Toyota
1
23.09.2024
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о Toyota Fortuner
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!