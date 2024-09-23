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В Россию привезли большой и мощный японский внедорожник: цена удивит

В России появился в продаже обновленный внедорожник Toyota Fortuner за ₽4,8 млн

Дилер привез в Россию рамный японский внедорожник Toyota Fortuner в рестайлинговой версии по цене 4,8 млн рублей. Автомобиль предлагается в комплектации Black Onyx с дизельным мотором объемом 2,8 литра мощностью 200 л.с., а также полным приводом и автоматом.

Toyota Fortuner
Toyota Fortuner
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Робот в сандалиях: в этом «китайце» сошлись скупость и технологии

Рестайлинговый Toyota Fortuner дебютировал в 2022 году, это классический внедорожник с рамной конструкцией кузова, который получил другие бамперы и обновленную оптику.

Производитель отказался от гидроусилителя руля в пользу более современной электрической системы.

Toyota Fortuner
Toyota Fortuner

Ранее «За рулем» перечислил автомобили, признанные лучшими по соотношению цены и качества.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
23.09.2024
Фото:Toyota
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