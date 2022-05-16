Самые доступные японские внедорожники: большой тест «За рулем»

Новый рамник Isuzu Mu-X испытывают на проходимость и прочность проверенные временем Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport.

Рамный Mu-X — вторая попытка фирмы Isuzu зайти в легковой сегмент. Вы же помните брутальный рамный внедорожник Trooper, который когда-то к нам ввозили официально? Схема такая. Берется рамное шасси пикапа, слегка облагораживается (пружинная задняя подвеска вместо рессорной), получше материалы и повыше цена.

Конечно, момент для выхода на рынок оказался неудачным, но чего уж теперь…

Вообще-то, Mu-X имеет совсем скромную базовую версию: дизель 1.9, механическая коробка и задний привод. Но в Россию завозят только трехлитровые дизельные машины — это 190 л.с., 6‑ступенчатый автомат и полный привод.

Toyota Fortuner не новичок в наших тестах. С тех пор модель обрела броскую комплектацию Black Onyx и «прокачанный» со 177 до 200 сил дизельный двигатель.

Mitsubishi Pajero Sport — машина знаковая. Но не идеальная. В сравнении с рамниками Kia Mohave и Toyota Land Cruiser Prado потерпела поражение. Но у Mitsubishi — трансмиссия Super Select, которая позволяет ездить на полном приводе по асфальту. А у Isuzu и Тойоты — упрощенная схема парт-тайм с жестким подключением переднего моста.

Toyota Fortuner

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновый

2.7 (166 л.с.) — от 3 764 000 ₽

дизельный

2.8 (200 л.с.) — от 4 544 000 ₽ Mitsubishi Pajero Sport

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновый

3.0 (209 л.с.) — от 5 699 000 ₽

дизельный

2.4 (181 л.с.) — от 4 439 000 ₽ Isuzu Mu-X

ДВИГАТЕЛЬ:

дизельный

3.0 (190 л.с.) — от 5 549 000 ₽

Выбор нового времени

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У всей троицы, по ситуации на середину апреля, есть шансы остаться на нашем рынке. Под запрет на поставки в Россию попали японские автомобили стоимостью выше 6 миллионов йен (примерно 49 тысяч долларов). Пока детали неизвестны — но скорее всего, все наши внедорожники пролезут под эту планку.

К тому же Pajero Sport попадает к нам как машинокомплект для окончательной сборки в Калуге. А вот Fortuner и Mu-X идут с заводов в Таиланде. Тоже пока непонятно, затронут ли санкции такие схемы поставок японских машин.

Isuzu Mu-X

К российскому климату Mu-X приспособлен слабо: обогрев есть только у передних сидений, на холостых даже в —3 °C дизель остывает. Стандартный набор рамника с парт-таймом: понижайка и принудительная блокировка заднего дифференциала.

Левая щетка доходит до самой стойки, что дает отличный обзор. Камера — только задняя. Но у конкурентов такое слабое качество круговой картинки, что ставить им оценку выше рука не поднялась.

У передних сидений есть регулировка наклона подушки. Вот только даже максимально поднятого положения недостаточно. Среднему пассажиру хватает места в ногах и плечах, а вот головой он — внезапно! — упирается в жесткий потолочный плафон. Проблема уходит, если откинуть спинку назад.

К надежности вопросов минимум. Классические автоматы, «железный» полный привод, рама. Проверенные временем дизели работают, в том числе, на пикапах, а им обычно приходится сложнее, чем внедорожникам. Трехлитровый мотор Isuzu ставится даже на легкие грузовики.

Если для вас залогом надежности является рабочий объем, Mu-X — ваш выбор.

Mitsubishi Pajero Sport

Super Select на Мицу позволяет ездить на полном приводе по сухому асфальту. На бездорожье можно адаптировать работу электроники к типу покрытия под колесами. На кнопки эпохи динозавров без слез не взглянешь. Зачем в машине с посредственным дисплеем ­HDMI-разъем — загадка.

Вот что значит система координат: на фоне архаично узких и отвесных передних панелей соперников архитектура салона Pajero Sport выглядит чисто ­легковой.

К процессу посадки только одна претензия — узкие подножки. Сзади в Pajero Sport теснее, чем в двух других внедорожниках. Средний пассажир тоже упирается головой, но поделать ничего не может.

Pajero Sport снимает свои силы с самого скромного мотора (2,4 л). У него минимальная мощность и масса, зато максимальное число передач в автомате — восемь.

Неудивительно, что Pajero Sport показал минимальный расход топлива, около 9,1 л/100 км. Mu-X брал на пол-литра больше, а мощный и шустрый Fortuner оказался самым прожорливым (10,1 л/100 км) .

Toyota Fortuner

Fortuner обогревает руль только по бокам. Верхняя треть — жутко скользкая вставка под дерево. Только Toyota оснащена обычным, не адаптивным «круизом». Toyota позволяет выбрать режим ездовых настроек, но в любом из них остается самой шустрой.

У Форчунера передняя панель — из древних времен. Даже ветхозаветные электронные часы на месте. Тойоту и Isuzu роднят по два бардачка и удобные выдвижные подстаканники по углам панели.

Переднее сиденье неидеальное, без регулировки поясничного упора. Но хотя бы угол наклона подушки регулируется адекватно. Сзади нет обогрева и ручек на стойках. Средний пассажир подпирает головой плафон, как ни садись.

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Ходовая часть у всех крепкая. Даже не думаешь о том, что под колесами. Но только в Isuzu при этом достойный комфорт. Toyota заставляет снижать скорость из-за сильных колебаний задней подвески. А у Mitsubishi неприятно доходят до руля все удары от дорожных выбоин. Из-за этого складывается ощущение, что машина едет жестче соперников, хотя по вертикальной жесткости они примерно одинаковы.

Полу- или полный?

На сухом асфальте трудно дойти до момента, когда Pajero Sport покажет преимущества постоянного полного привода. Высокие, валкие, с «длинным» рулем — все эти внедорожники не приспособлены для рулежки на грани фола. Вдобавок Isuzu и Mitsubishi обуты в шипованные шины, которые при плюсовой весенней температуре уже не столь уверены в себе.

У Форчунера не понравилось поведение задней подвески. Toyota острее всех реагирует на нажатие педалей, а ее двигатель дает меньше всего вибраций на холостых.

Визуально защита Форчунера самая скромная по размерам. Перед буксировочными проушинами — жесткие брызговики. Вырвет же! Задний свес Форчунера вроде небольшой, однако угол съезда самый скромный. Машина компенсирует это рекордным дорожным просветом по центру днища (285 мм).

Раскрывает разницу скользкий и быстрый проселок. Isuzu ведет себя, как будто у него сзади не жесткий мост, а что-то более «легковое». Система стабилизации вмешивается сразу. Пока занос небольшой, корректировка незаметна. Провоцируешь машину сильнее, и ESP реагирует резче. Но в целом едет Mu-X безопасно.

Pajero Sport пропускает много ударов на руль и жестче соперников по подвеске. Это мешает дубасить по плохим дорогам, хотя энергоемкости — вагон.

У Pajero Sport самый большой клиренс (215 мм) и крутая защита двигателя с коробкой передач, доходящая до середины кузова. Длинный задний свес портит геометрическую проходимость. Проушин спереди и сзади по две: штампованная «гражданская» и приваренная силовая.

Fortuner — более «грузовой». Корма гуляет вдоль и поперек, вынуждая сбросить скорость. Без криминала, но на фоне Isuzu заметно. Стабилизирующая электроника работает примерно как на Mu-X, не допуская баловства.

Pajero Sport позволяет больше вольностей. Водителя, если что, подстрахует постоянный полный привод. А вот на машинах с парт-таймом электроника вынуждена бдить сильнее. Но имейте в виду эту особенность, если решите ездить на Mitsubishi в режиме 2WD.

Для рамника Isuzu Mu-X очень неплох на асфальте. И резвиться на бездорожье на нем приятнее всего.

Мощные передние проушины приварены. Под нижней точкой защиты 210 мм. Сзади проушина одна, и она на болтах. Запаска уменьшает угол съезда на 2,5 градуса.

Кто круче?

Fortuner не хуже соперников на бездорожье и обставляет их на асфальте благодаря мощному мотору. Но бедновато оснащен, местами откровенно архаичен и дорог в содержании.

Взрослый на третьем ряду Isuzu сдюжит, если сидящие спереди чуть потеснятся, приподняв спинки. Третьего ряда у Mitsubishi нет, а есть самый большой багажник. Но запаска все равно висит снаружи. Сиденья галерки Тойоты откидываются к бортам и отъедают объем багажника. И силы ­требуют побольше, чем прячущиеся в пол.

Mu-X уверенно рулится, несмотря на жесткий задний мост. Он достаточно мощный и внушающий уверенность. Беда у него с обогревами, и сиденье проигрывает конкурентам.

Pajero Sport в этой компании наиболее сбалансированный и многофункциональный. Оснащение лучше, багажник — огромный. Однозначный победитель.

Isuzu Mu-X Хорошая для рамника управляемость, редкие визиты на сервис, мотор с коммерческими корнями Мало теплых опций, не самое удобное кресло водителя, парт-тайм Mitsubishi Pajero Sport Пригодный для асфальта полный привод, большой багажник, длинная гарантия Нет семиместной версии, удары на руль, второй ряд теснее, чем у соперников Toyota Fortuner Мощный двигатель, хорошая шумоизоляция, лучшая отзывчивость на газ и тормоз Работа задней подвески, архаичный третий ряд, дорогое и частое обслуживание, парт-тайм

Какой из внедорожников: Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner или Mitsubishi Pajero Sport — самый динамичный, наиболее эргономичный и менее шумный, а также данные производителей, экспертную оценку и прочую важную техническую информацию вы найдете тут.

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