Самые доступные японские внедорожники: большой тест «За рулем»

Рамный Mu-X — вторая попытка фирмы Isuzu зайти в легковой сегмент. Вы же помните брутальный рамный внедорожник Trooper, который когда-то к нам ввозили официально? Схема такая. Берется рамное шасси пикапа, слегка облагораживается (пружинная задняя подвеска вместо рессорной), получше материалы и повыше цена.
Конечно, момент для выхода на рынок оказался неудачным, но чего уж теперь…
Вообще-то, Mu-X имеет совсем скромную базовую версию: дизель 1.9, механическая коробка и задний привод. Но в Россию завозят только трехлитровые дизельные машины — это 190 л.с., 6‑ступенчатый автомат и полный привод.
Toyota Fortuner не новичок в наших тестах. С тех пор модель обрела броскую комплектацию Black Onyx и «прокачанный» со 177 до 200 сил дизельный двигатель.
Mitsubishi Pajero Sport — машина знаковая. Но не идеальная. В сравнении с рамниками Kia Mohave и Toyota Land Cruiser Prado потерпела поражение. Но у Mitsubishi — трансмиссия Super Select, которая позволяет ездить на полном приводе по асфальту. А у Isuzu и Тойоты — упрощенная схема парт-тайм с жестким подключением переднего моста.
Toyota Fortuner ДВИГАТЕЛИ: бензиновый 2.7 (166 л.с.) — от 3 764 000 ₽ дизельный 2.8 (200 л.с.) — от 4 544 000 ₽
Mitsubishi Pajero Sport ДВИГАТЕЛИ: бензиновый 3.0 (209 л.с.) — от 5 699 000 ₽ дизельный 2.4 (181 л.с.) — от 4 439 000 ₽
У всей троицы, по ситуации на середину апреля, есть шансы остаться на нашем рынке. Под запрет на поставки в Россию попали японские автомобили стоимостью выше 6 миллионов йен (примерно 49 тысяч долларов). Пока детали неизвестны — но скорее всего, все наши внедорожники пролезут под эту планку.
К тому же Pajero Sport попадает к нам как машинокомплект для окончательной сборки в Калуге. А вот Fortuner и Mu-X идут с заводов в Таиланде. Тоже пока непонятно, затронут ли санкции такие схемы поставок японских машин.
Isuzu Mu-X
К российскому климату Mu-X приспособлен слабо: обогрев есть только у передних сидений, на холостых даже в —3 °C дизель остывает.
К российскому климату Mu-X приспособлен слабо: обогрев есть только у передних сидений, на холостых даже в —3 °C дизель остывает.
Стандартный набор рамника с парт-таймом: понижайка и принудительная блокировка заднего дифференциала.
Стандартный набор рамника с парт-таймом: понижайка и принудительная блокировка заднего дифференциала.
Левая щетка доходит до самой стойки, что дает отличный обзор. Камера — только задняя. Но у конкурентов такое слабое качество круговой картинки, что ставить им оценку выше рука не поднялась.
Левая щетка доходит до самой стойки, что дает отличный обзор. Камера — только задняя. Но у конкурентов такое слабое качество круговой картинки, что ставить им оценку выше рука не поднялась.
У передних сидений есть регулировка наклона подушки. Вот только даже максимально поднятого положения недостаточно.
У передних сидений есть регулировка наклона подушки. Вот только даже максимально поднятого положения недостаточно.
Среднему пассажиру хватает места в ногах и плечах, а вот головой он — внезапно! — упирается в жесткий потолочный плафон. Проблема уходит, если откинуть спинку назад.
Среднему пассажиру хватает места в ногах и плечах, а вот головой он — внезапно! — упирается в жесткий потолочный плафон. Проблема уходит, если откинуть спинку назад.
К надежности вопросов минимум. Классические автоматы, «железный» полный привод, рама. Проверенные временем дизели работают, в том числе, на пикапах, а им обычно приходится сложнее, чем внедорожникам. Трехлитровый мотор Isuzu ставится даже на легкие грузовики.
Если для вас залогом надежности является рабочий объем, Mu-X — ваш выбор.
Mitsubishi Pajero Sport
Super Select на Мицу позволяет ездить на полном приводе по сухому асфальту. На бездорожье можно адаптировать работу электроники к типу покрытия под колесами.
Super Select на Мицу позволяет ездить на полном приводе по сухому асфальту. На бездорожье можно адаптировать работу электроники к типу покрытия под колесами.
На кнопки эпохи динозавров без слез не взглянешь. Зачем в машине с посредственным дисплеем HDMI-разъем — загадка.
На кнопки эпохи динозавров без слез не взглянешь. Зачем в машине с посредственным дисплеем HDMI-разъем — загадка.
Вот что значит система координат: на фоне архаично узких и отвесных передних панелей соперников архитектура салона Pajero Sport выглядит чисто легковой.
Вот что значит система координат: на фоне архаично узких и отвесных передних панелей соперников архитектура салона Pajero Sport выглядит чисто легковой.
К процессу посадки только одна претензия — узкие подножки.
К процессу посадки только одна претензия — узкие подножки.
Сзади в Pajero Sport теснее, чем в двух других внедорожниках. Средний пассажир тоже упирается головой, но поделать ничего не может.
Сзади в Pajero Sport теснее, чем в двух других внедорожниках. Средний пассажир тоже упирается головой, но поделать ничего не может.
Pajero Sport снимает свои силы с самого скромного мотора (2,4 л). У него минимальная мощность и масса, зато максимальное число передач в автомате — восемь.
Неудивительно, что Pajero Sport показал минимальный расход топлива, около 9,1 л/100 км. Mu-X брал на пол-литра больше, а мощный и шустрый Fortuner оказался самым прожорливым (10,1 л/100 км).
Toyota Fortuner
Fortuner обогревает руль только по бокам. Верхняя треть — жутко скользкая вставка под дерево. Только Toyota оснащена обычным, не адаптивным «круизом».
Fortuner обогревает руль только по бокам. Верхняя треть — жутко скользкая вставка под дерево. Только Toyota оснащена обычным, не адаптивным «круизом».
Toyota позволяет выбрать режим ездовых настроек, но в любом из них остается самой шустрой.
Toyota позволяет выбрать режим ездовых настроек, но в любом из них остается самой шустрой.
У Форчунера передняя панель — из древних времен. Даже ветхозаветные электронные часы на месте. Тойоту и Isuzu роднят по два бардачка и удобные выдвижные подстаканники по углам панели.
У Форчунера передняя панель — из древних времен. Даже ветхозаветные электронные часы на месте. Тойоту и Isuzu роднят по два бардачка и удобные выдвижные подстаканники по углам панели.
Переднее сиденье неидеальное, без регулировки поясничного упора. Но хотя бы угол наклона подушки регулируется адекватно.
Переднее сиденье неидеальное, без регулировки поясничного упора. Но хотя бы угол наклона подушки регулируется адекватно.
Сзади нет обогрева и ручек на стойках. Средний пассажир подпирает головой плафон, как ни садись.
Сзади нет обогрева и ручек на стойках. Средний пассажир подпирает головой плафон, как ни садись.
Ходовая часть у всех крепкая. Даже не думаешь о том, что под колесами. Но только в Isuzu при этом достойный комфорт. Toyota заставляет снижать скорость из-за сильных колебаний задней подвески. А у Mitsubishi неприятно доходят до руля все удары от дорожных выбоин. Из-за этого складывается ощущение, что машина едет жестче соперников, хотя по вертикальной жесткости они примерно одинаковы.
Полу- или полный?
На сухом асфальте трудно дойти до момента, когда Pajero Sport покажет преимущества постоянного полного привода. Высокие, валкие, с «длинным» рулем — все эти внедорожники не приспособлены для рулежки на грани фола. Вдобавок Isuzu и Mitsubishi обуты в шипованные шины, которые при плюсовой весенней температуре уже не столь уверены в себе.
У Форчунера не понравилось поведение задней подвески. Toyota острее всех реагирует на нажатие педалей, а ее двигатель дает меньше всего вибраций на холостых.
У Форчунера не понравилось поведение задней подвески. Toyota острее всех реагирует на нажатие педалей, а ее двигатель дает меньше всего вибраций на холостых.
Визуально защита Форчунера самая скромная по размерам. Перед буксировочными проушинами — жесткие брызговики. Вырвет же!
Визуально защита Форчунера самая скромная по размерам. Перед буксировочными проушинами — жесткие брызговики. Вырвет же!
Задний свес Форчунера вроде небольшой, однако угол съезда самый скромный. Машина компенсирует это рекордным дорожным просветом по центру днища (285 мм).
Задний свес Форчунера вроде небольшой, однако угол съезда самый скромный. Машина компенсирует это рекордным дорожным просветом по центру днища (285 мм).
Раскрывает разницу скользкий и быстрый проселок. Isuzu ведет себя, как будто у него сзади не жесткий мост, а что-то более «легковое». Система стабилизации вмешивается сразу. Пока занос небольшой, корректировка незаметна. Провоцируешь машину сильнее, и ESP реагирует резче. Но в целом едет Mu-X безопасно.
Pajero Sport пропускает много ударов на руль и жестче соперников по подвеске. Это мешает дубасить по плохим дорогам, хотя энергоемкости — вагон.
Pajero Sport пропускает много ударов на руль и жестче соперников по подвеске. Это мешает дубасить по плохим дорогам, хотя энергоемкости — вагон.
У Pajero Sport самый большой клиренс (215 мм) и крутая защита двигателя с коробкой передач, доходящая до середины кузова.
У Pajero Sport самый большой клиренс (215 мм) и крутая защита двигателя с коробкой передач, доходящая до середины кузова.
Длинный задний свес портит геометрическую проходимость. Проушин спереди и сзади по две: штампованная «гражданская» и приваренная силовая.
Длинный задний свес портит геометрическую проходимость. Проушин спереди и сзади по две: штампованная «гражданская» и приваренная силовая.
Fortuner — более «грузовой». Корма гуляет вдоль и поперек, вынуждая сбросить скорость. Без криминала, но на фоне Isuzu заметно. Стабилизирующая электроника работает примерно как на Mu-X, не допуская баловства.
Pajero Sport позволяет больше вольностей. Водителя, если что, подстрахует постоянный полный привод. А вот на машинах с парт-таймом электроника вынуждена бдить сильнее. Но имейте в виду эту особенность, если решите ездить на Mitsubishi в режиме 2WD.
Для рамника Isuzu Mu-X очень неплох на асфальте. И резвиться на бездорожье на нем приятнее всего.
Для рамника Isuzu Mu-X очень неплох на асфальте. И резвиться на бездорожье на нем приятнее всего.
Мощные передние проушины приварены. Под нижней точкой защиты 210 мм.
Мощные передние проушины приварены. Под нижней точкой защиты 210 мм.
Сзади проушина одна, и она на болтах. Запаска уменьшает угол съезда на 2,5 градуса.
Сзади проушина одна, и она на болтах. Запаска уменьшает угол съезда на 2,5 градуса.
Кто круче?
Fortuner не хуже соперников на бездорожье и обставляет их на асфальте благодаря мощному мотору. Но бедновато оснащен, местами откровенно архаичен и дорог в содержании.
Взрослый на третьем ряду Isuzu сдюжит, если сидящие спереди чуть потеснятся, приподняв спинки.
Взрослый на третьем ряду Isuzu сдюжит, если сидящие спереди чуть потеснятся, приподняв спинки.
Третьего ряда у Mitsubishi нет, а есть самый большой багажник. Но запаска все равно висит снаружи.
Третьего ряда у Mitsubishi нет, а есть самый большой багажник. Но запаска все равно висит снаружи.
Сиденья галерки Тойоты откидываются к бортам и отъедают объем багажника. И силы требуют побольше, чем прячущиеся в пол.
Сиденья галерки Тойоты откидываются к бортам и отъедают объем багажника. И силы требуют побольше, чем прячущиеся в пол.
Mu-X уверенно рулится, несмотря на жесткий задний мост. Он достаточно мощный и внушающий уверенность. Беда у него с обогревами, и сиденье проигрывает конкурентам.
Pajero Sport в этой компании наиболее сбалансированный и многофункциональный. Оснащение лучше, багажник — огромный. Однозначный победитель.
Isuzu Mu-X
Хорошая для рамника управляемость, редкие визиты на сервис, мотор с коммерческими корнями
Мало теплых опций, не самое удобное кресло водителя, парт-тайм
Mitsubishi Pajero Sport
Пригодный для асфальта полный привод, большой багажник, длинная гарантия
Нет семиместной версии, удары на руль, второй ряд теснее, чем у соперников
Toyota Fortuner
Мощный двигатель, хорошая шумоизоляция, лучшая отзывчивость на газ и тормоз
Работа задней подвески, архаичный третий ряд, дорогое и частое обслуживание, парт-тайм
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