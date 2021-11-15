Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников

С Pajero мы распрощались навсегда (хотя верить в это не хочется). Теперь главный внедорожник у Mitsubishi — это Pajero Sport. Грубоватый, без лоска. Рестайлинг должен был подтянуть не только внешние черты, но и отставание по электронной начинке. Получилось?
Это нам и помогут выяснить модернизированный Mohave и обновившийся год назад Land Cruiser Prado. Все — с дизелями и автоматами.
| Mitsubishi Pajero Sport
Дебютировал в 2015‑м, а год спустя добрался до России. Минувшим летом в продажу поступили модернизированные версии. В конструкции много общего с пикапом L200. Производят в Калуге.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый:
3.0 (209 л.с.) — от 3 699 000 ₽
дизельный:
2.4 (181 л.с.) — от 2 959 000 ₽
| Kia Mohave
Премьера состоялась еще в 2008 году. С тех пор неоднократно модернизировался, а самый серьезный рестайлинг случился в 2019‑м. Выпускают в Калининграде.
ДВИГАТЕЛИ:
дизельный:
3.0 (249 л.с.) — от 3 859 900 ₽
| Toyota Land Cruiser Prado
Текущее поколение показано в 2009 году. За это время было проведено два серьезных рестайлинга, последний из которых состоялся в 2017 году. В России представлены только пятидверные модификации, хотя на некоторых рынках есть и укороченные трехдверки. Поставляется из Японии.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
2.7 (163 л.с.) — от 3 173 000 ₽
4.0 (249 л.с.) — от 4 606 000 ₽
дизельный:
2.8 (200 л.с.) — от 4 632 000 ₽
Чужой среди своих
Хрясь! На размытом дождями склоне обутый в шоссейные шины Mohave оказался беспомощен. Машину безвольно стащило вбок и в конечном итоге она «припарковалась» правым бортом в колее. Буксовать бесполезно — сели намертво. Ничего, сзади идет Pajero Sport. Сейчас дернем!
Цепляем трос.
Дёрг! Pajero даже напрячься не успел. А вот мы напряглись. Задняя буксировочная проушина на Kia расположена неудачно — трос ложится на низкий бампер.
Считаем ущерб: замят декоративный порог, поцарапаны оба колесных диска, изувечен тросом задний бампер.
Владельцу Мохава внедорожные вылазки влетят в копеечку. Вид-то у него бравый. И рама сохранена. Но клиренс невелик, углы въезда и съезда скромные, а электромагнитная межосевая муфта блокируется слишком долго и с заметным рывком — колеса успевают зарыться.
И после обновления у Мохава исчез режим принудительной блокировки муфты Lock. Намек на то, что всё равно не пригодится?
Pajero Sport и Prado — из другого теста. Высокий дорожный просвет, дифференциальный полный привод, межосевая и задняя межколесная блокировки. Два дня колесили по бездорожью в условиях подмосковной распутицы — ни разу не подвели. Лазят как черти!
У Prado есть две сравнительно редкие системы, которые помогают водителю. Crawl Control выполняет функцию круиз-контроля на бездорожье (работает в диапазоне 1,8–8 км/ч), исключая любую пробуксовку. А система KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) на бездорожье распускает стабилизаторы поперечной устойчивости, увеличивая хода подвески. Чтобы вывесить колесо, надо постараться.
Pajero Sport и без подобных систем чувствует себя вне асфальта ничуть не хуже Prado. Прет как танк, с вызывающим спокойствием проезжая участки, куда только на уазике и сунешься. Энергоемкость подвески очень высокая — позволяет стегать и не разбирать ям. Не то что в Мохаве, подвеску которого замкнуть на буферы сжатия можно на раз.
Настройка подвески Pajero своеобразная — словно с приконченными амортизаторами. Проедешь бугорок — и машина пару секунд ходуном ходит. Выматывает! А Prado — нет. Его шасси легко глотает даже жуткие с виду ямы. То, что надо для наших реалий.