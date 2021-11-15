Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — журнал За рулем

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Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников

Mitsubishi Pajero Sport заметно обновили. Есть повод проверить, равный ли он соперник для Kia Mohave и Тойоты Land Cruiser Prado.

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С Pajero мы распрощались навсегда (хотя верить в это не хочется). Теперь главный внедорожник у Mitsubishi — это Pajero Sport. Грубоватый, без лоска. Рестайлинг должен был подтянуть не только внешние черты, но и отставание по электронной начинке. Получилось?

Это нам и помогут выяснить модернизированный Mohave и обновившийся год назад Land Cruiser Prado. Все — с дизелями и автоматами.

Mitsubishi Pajero Sport
Дебютировал в 2015‑м, а год спустя добрался до России. Минувшим летом в продажу поступили модернизированные версии. В конструкции много общего с пикапом L200. Производят в Калуге.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый:
3.0 (209 л.с.) — от 3 699 000 ₽
дизельный:
2.4 (181 л.с.) — от 2 959 000 ₽

Kia Mohave
Премьера состоялась еще в 2008 году. С тех пор неоднократно модернизировался, а самый серьезный рестайлинг случился в 2019‑м. Выпускают в Калининграде.
ДВИГАТЕЛИ:
дизельный:
3.0 (249 л.с.) — от 3 859 900 ₽

Toyota Land Cruiser Prado
Текущее поколение показано в 2009 году. За это время было проведено два серьезных рестайлинга, последний из которых состоялся в 2017 году. В России представлены только пятидверные модификации, хотя на некоторых рынках есть и укороченные трехдверки. Поставляется из Японии.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
2.7 (163 л.с.) — от 3 173 000 ₽
4.0 (249 л.с.) — от 4 606 000 ₽
дизельный:
2.8 (200 л.с.) — от 4 632 000 ₽

Чужой среди своих

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Хрясь! На размытом дождями склоне обутый в шоссейные шины Mohave оказался беспомощен. Машину безвольно стащило вбок и в конечном итоге она «припарковалась» правым бортом в колее. Буксовать бесполезно — сели намертво. Ничего, сзади идет Pajero Sport. Сейчас дернем!

Цепляем трос.

Дёрг! Pajero даже напрячься не успел. А вот мы напряглись. Задняя буксировочная проушина на Kia расположена неудачно — трос ложится на низкий бампер.

Корея против Японии: большой тест рамных внедорожниковНа офроуде Kia не боец. Проходимость ограничивают, в первую очередь, скромная «геометрия» и шоссейные шины.
На офроуде Kia не боец. Проходимость ограничивают, в первую очередь, скромная «геометрия» и шоссейные шины.

Корея против Японии: большой тест рамных внедорожниковМоторный отсек, топливный бак, задний редуктор Kia — всё закрыто металлическими листами. Фаркоп не предусмотрен, что странно для рамной машины.
Моторный отсек, топливный бак, задний редуктор Kia — всё закрыто металлическими листами. Фаркоп не предусмотрен, что странно для рамной машины.

Корея против Японии: большой тест рамных внедорожниковПеред вами — последствия буксировки. Расположение задней проушины, определенно, надо менять.
Перед вами — последствия буксировки. Расположение задней проушины, определенно, надо менять.

Считаем ущерб: замят декоративный порог, поцарапаны оба колесных диска, изувечен тросом задний бампер.

Владельцу Мохава внедорожные вылазки влетят в копеечку. Вид-то у него бравый. И рама сохранена. Но клиренс невелик, углы въезда и съезда скромные, а электромагнитная межосевая муфта блокируется слишком долго и с заметным рывком — колеса успевают зарыться.

И после обновления у Мохава исчез режим принудительной блокировки муфты Lock. Намек на то, что всё равно не пригодится?

Pajero Sport и Prado — из другого теста. Высокий дорожный просвет, дифференциальный полный привод, межосевая и задняя межколесная блокировки. Два дня колесили по бездорожью в условиях подмосковной распутицы — ни разу не подвели. Лазят как черти!

Корея против Японии: большой тест рамных внедорожниковВне асфальта Mitsubishi — король! Продвинутая трансмиссия позволяет творить чудеса.
Вне асфальта Mitsubishi — король! Продвинутая трансмиссия позволяет творить чудеса.

Корея против Японии: большой тест рамных внедорожниковМеталлическая «лыжа» прикрывает днище Pajero вплоть до середины машины. Спереди и сзади — по две буксировочные петли.
Металлическая «лыжа» прикрывает днище Pajero вплоть до середины машины. Спереди и сзади — по две буксировочные петли.

У Prado есть две сравнительно редкие системы, которые помогают водителю. Crawl Control выполняет функцию круиз-контроля на бездорожье (работает в диапазоне 1,8–8 км/ч), исключая любую пробуксовку. А система KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) на бездорожье распускает стабилизаторы поперечной устойчивости, увеличивая хода подвески. Чтобы вывесить колесо, надо постараться.

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Pajero Sport и без подобных систем чувствует себя вне асфальта ничуть не хуже Prado. Прет как танк, с вызывающим спокойствием проезжая участки, куда только на уазике и сунешься. Энергоемкость подвески очень высокая — позволяет стегать и не разбирать ям. Не то что в Мохаве, подвеску которого замкнуть на буферы сжатия можно на раз.

Настройка подвески Pajero своеобразная — словно с приконченными амортизаторами. Проедешь бугорок — и машина пару секунд ходуном ходит. Выматывает! А Prado — нет. Его шасси легко глотает даже жуткие с виду ямы. То, что надо для наших реалий.

Корея против Японии: большой тест рамных внедорожниковПо проходимости Prado ничуть не уступает Pajero Sport — она великолепна!
По проходимости Prado ничуть не уступает Pajero Sport — она великолепна!

Корея против Японии: большой тест рамных внедорожниковУ Тойоты тоже мощная металлическая защита моторного отсека и бака. На подкрылки нанесен мягкий материал — помогает гасить шум от пескоструя. Спереди предусмотрены две ­буксировочные проушины, сзади — одна.
У Тойоты тоже мощная металлическая защита моторного отсека и бака. На подкрылки нанесен мягкий материал — помогает гасить шум от пескоструя. Спереди предусмотрены две ­буксировочные проушины, сзади — одна.

Как герои теста проявили себя на асфальте, читайте на следующей странице.

Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников

Mitsubishi Pajero Sport заметно обновили. Есть повод проверить, равный ли он соперник для Kia Mohave и Тойоты Land Cruiser Prado.

Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292518Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292528Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292527Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292501Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292512Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292530Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292539Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292517Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292541Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292520Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292516Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292504Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292507Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292502Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292506Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292505Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292532Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292533Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292534Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292531Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292521Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292523Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292522Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292524Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292525Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292508Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292509Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292510Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292535Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292536Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292537Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников — фото 1292497Корея против Японии: большой тест рамных внедорожников
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