Все особенности обновленного Mitsubishi Pajero Sport

Внедорожник появится в продаже у российских дилеров марки в мае 2021 года.

Обновления коснулись не только внешности автомобиля, о которой мы уже писали. Внедорожник стал больше. Длина выросла до 4825 мм, увеличившись на 40 мм. Ширина не изменилась — по-прежнему 1815 мм, а высота теперь больше на 30 мм и составляет 1835 мм. Дорожный просвет достигает прежних солидных 218 мм.

В салоне обновилась консоль между передними креслами и появились мягкие подлокотники. Новая цифровая приборная панель имеет диагональ 8 дюймов, и первой ее получил Pajero Sport.

Также в компании рассказали, что функционал новой мультимедиа был расширен, а экран увеличен до 8 дюймов. Кроме того, теперь возможна интеграция смартфона. Кстати, и доступом в автомобиль теперь можно управлять со смартфона. При желании покупатели смогут заказать внедорожник со встроенной системой Яндекс.Авто. На втором ряду сидений появились USB-разъем для зарядки и розетка на 220 В.

Под задним бампером машины появились сенсоры, которые активируют электропривод двери багажника. Приятно и то, что зона покоя щеток стеклоочистителя получила обогрев.

Пополнился и список ассистентов водителя, среди которых система предупреждения об опасности наезда сзади (RCTA), активная система освещения поворотов (ACL) и электронный стояночный тормоз (EPS) с функцией удержания при остановке (Autohold).

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Обновленный Mitsubishi Pajero Sport будет предлагаться в четырех версиях. Заказать его можно будет как с 2,4-литровым турбодизелем, работающим в паре с 6-ступенчатой механикой или 8-ступенчатым автоматом, так и с бензиновым мотором объемом 3 литра, оснащаемым 8-ступенчатым автоматом. Такой автомобиль будет иметь два уровня комплектации. Все версии оснащены системой полного привода Super-Select 4WD-II.

Стоимость обновленного Pajero Sport, который будет собираться на линии Mitsubishi завода в Калуге, мы узнаем ближе к началу продаж. Пока можно купить дорестайлинговый внедорожник по цене от 2 616 000 рублей.

Недавно стали известны цены на обновленный Mitsubishi Eclipse Cross.

Фото: Mitsubishi