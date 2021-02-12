Mitsubishi представит обновленный Pajero Sport в марте

В продаже автомобиль появится через пару месяцев после премьеры — в мае этого года.

Материалы по теме Mitsubishi распакует новый Outlander на Amazon Live (уже скоро)

Подводя итоги продаж в 2020 году, представители компании Mitsubishi заявили о том, что на 2 марта ими запланирована российская премьера обновленного внедорожника Pajero Sport.

Стоимость новинки также будет названа 2 марта, а не в мае, накануне старта продаж, как это часто бывает.

Продающееся сегодня в России третье поколение внедорожника было представлено в 2015 году. В нашей стране его продажи начались 18 июля 2016 года, и до сих пор автомобиль не обновлялся.

Ожидается, что обновленный Pajero Sport станет сильнее походить на пикап L200, который отличается более резкими линиями дизайна и двухуровневой оптикой. Не исключено, что в салоне появится более современная мультимедийная система с большим экраном, а также полка с беспроводной зарядкой для смартфонов и другие подобные функции.

Пока в продаже представлена дорестайлинговая версия внедорожника третьего поколения, стоимость которой составляет от 2 616 000 рублей за машины 2020 года выпуска (от 2 676 000 рублей за 2021 год) и до 3 506 000 рублей за машины прошлого года выпуска — более свежие внедорожники в топовых комплектациях и с 3-литровым мотором в нашу страну не завозились.

На днях в России в продажу поступил обновленный Mitsubishi Eclipse Cross.

Фото: Mitsubishi