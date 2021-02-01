Mitsubishi объявила цены на Eclipse Cross

Турбомотор теперь только у топ-версии, база подорожала на 200 000 рублей.

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Российский офис Mitsubishi озвучил цены на обновленный кроссовер Eclipse Cross. Как известно, модель освежила внешность в духе концепции Dynamic Shield, а получила 2-литровый бензиновый атмосферник, развивающий 150 л.с. и предназначенный для переднеприводных версий.

У полноприводного Eclipse Cross по-прежнему 1,5-литровый бензиновый турбомотор с идентичной мощностью. Кстати, система полного привода Mitsubishi Super-All Wheel Control (S-AWC) получила новые настройки. Двигатели обеих версий — и переднеприводной, и полноприводной — работают в паре с вариатором.

В оснащении у кросса появились адаптивный круиз-контроль, системы смягчения последствий лобового столкновения и мониторинга слепых зон, автоматический дальний свет. В двух из трех комплектаций (кроме базовой) модель оснащается новой мультимедийной системой с 8" экраном, а в топ-варианте есть панорамная крыша с электрическим люком.

Базовая версия Intense с передним приводом оценена в 2 379 000 рублей, средняя комплектация Instyle, также моноприводная, стоит 2 469 000 рублей, а полноприводный топ-вариант Ultimate — 2 719 000 рублей.

Сборка — японская, на заводе Mitsubishi в Оказаки. Старт российских продаж намечен на апрель 2021 года.

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Фото: Mitsubishi