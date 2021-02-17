Новый Mitsubishi Outlander: с «нотками» X-Trail

Это первый автомобиль компании, созданный в партнерстве с Nissan, и влияние старшего «брата» чувствуется.

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Кроссовер четвертого поколения пришел на смену предшественнику, дебютировавшему в 2012 году. Как и ожидалось, дебют прошел на необычной площадке — онлайн-магазине Amazon.Live.

У Mitsubishi Outlander 2022 года тонкие, как бритва, светодиоды, расположенные высоко вверху. Они служат дневными ходовыми огнями и сигналами поворота, а трехэтажные фары находятся ниже на бампере, они включают дальний и ближний свет и светодиодные противотуманки.

Интересный элемент дизайна — C-образные хромированные полосы по обе стороны от решетки, а нижнее отверстие на бампере — дань уважения Lancer Evolution X. В целом, новый Outlander выглядит гораздо эффектнее своего предшественника.

Кузов автомобиля нового поколения на 15 мм длиннее (4710 мм), а колесная база больше на 36 мм (2706 мм). Модель прибавила в ширину 51 мм (1862 мм) и высоту — 38 мм (1748 мм). Третий ряд сидений можно сложить в пропорции 50/50 для дополнительного объема багажника, а второй ряд складывается в пропорции 40/20/40. Когда задние сиденья полностью разложены, общая длина грузового отсека составляет 204 см, что на 40 см больше, чем у предшественника.

Под капотом кроссовера находится 2,5-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель (как в Nissan X-Trail) мощностью 181 л.с. (184 л.с.), который агрегатируется вариатором. Outlander предложат как с передним, так и с полным приводом.

В салоне особенно чувствуется влияние Nissan: 12,3-дюймовая приборная панель и 9-дюймовый центральный экран такие же, как у Икс-Трейла.

Outlander 2022 в стандартной комплектации оснащается 11 подушками безопасности, а также несколькими портами для зарядки USB A и USB C.

Также предлагается больше стандартных функций безопасности: это адаптивный круиз-контроль и система помощи при удержании в полосе движения, распознавание дорожных знаков, автоматический дальний свет, предупреждение от лобового столкновения, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о слепых зонах — это лишь немногое из списка технологий помощи водителю.

Outlander в апреле поступит в продажу сначала в США, а затем будет представлен на других рынках в 2021 году.

Над автомобилем работали четыре года, он получил не только современный дизайн и высококачественные материалы отделки салона, но и «выдающиеся ходовые характеристики».

Фото: Mitsubishi