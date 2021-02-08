Первый кроссовер уже сошел с конвейера, и скоро состоится его мировая премьера.

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Дебют Mitsubishi Outlander четвертого поколения назначен на 16 февраля 2021 года в 15:00 по стандартному тихоокеанскому времени (в 2 часа ночи 17 февраля по Москве), и состоится он в Северной Америке. Там будет представлен первый экземпляр кроссовера, который на днях сошел с конвейера завода в Оказаки (Япония).

Над новинкой работали четыре года. Автомобиль получил современный дизайн, высококачественные материалы отделки салона и, как заявляют в компании, «выдающиеся ходовые характеристики, унаследованные от раллийного прошлого марки».

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Продажи кроссовера начнутся с Северной Америки, и купить Outlander первыми смогут жители США, Канады и Мексики. Затем автомобиль постепенно выйдет и на рынки других стран.

«Новый Outlander не только представляет собой следующую ступень развития дизайна Mitsubishi Motors, но и является революционным продуктом с точки зрения его характеристик», — отметил исполнительный директор, ответственный за глобальный маркетинг и продажи MMC, Джон Синьориелло.

Впервые Outlander появился в Японии в 2001 году, а за 20 лет существования модели было выпущено и продано уже 2,6 млн экземпляров.

Сегодня в России можно купить Аутлендер третьего поколения по цене от 1 809 000 рублей без учета скидок.

Увидеть шпионские снимкш Mitsubishi Outlander без камуфляжа вы можете здесь.

Фото: Mitsubishi