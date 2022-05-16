Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче?

Как проходил и что показал сравнительный тест Isuzu Mu-X, Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner, читайте тут.
Вход-выход
Рамник: без подножки и прочных ручек не залезешь. Isuzu и Mitsubishi оснащены полным комплектом поручней, по четыре штуки. Причем у Isuzu задние такого размера, что диву даешься. А вот Toyota необъяснимо сэкономила на поручнях для второго ряда. Хватаешься руками за что придется. Для пассажиров в возрасте это проблема.
Ниже всего висят подножки Pajero: 330 мм от земли. Но они же и самые узкие, выступают относительно порога на 72 мм. Mu-X требует задирать ногу выше всех, на 370 мм. Зато компенсирует это хорошей шириной в 82 мм. Fortuner посередине: 350 мм от асфальта и 75 мм ширины.
Парадоксы шумов
Чем ниже скорость, тем Isuzu шумнее соперников. На холостых оборотах у него самый высокий уровень вибраций и акустического давления. С ростом скорости разница практически исчезает.
Два парадокса. Первый: Mu-X и Pajero Sport на 80 км/ч показывают такой же уровень шума, как на 100 км/ч. Если разгоняться еще сильнее — они становятся даже тише, чем Fortuner, чей козырь — лучшая шумоизоляция моторного отсека.
Второй: дополнительного шума от шипов на Isuzu и Mitsubishi нет вообще. Обычно на скорости они проявляют себя гулом разной степени навязчивости.
УРОВЕНЬ ШУМА, дБ
|
|
Isuzu Mu-X
|
Mitsubishi Pajero Sport
|
Toyota Fortuner
|
60 км/ч
|
72
|
68
|
66
|
80 км/ч
|
74
|
72
|
69
|
100 км/ч
|
74
|
72
|
73
|
Шины
|
Toyo Observe Ice-Freezer SUV (шипы)
|
Bridgestone Blizzak Spike-01 (шипы)
|
Nokian Hakkapeliitta R3 SUV
Не в своей тарелке
По разгону до сотни машины выстроились по иерархии согласно мощности: Fortuner самый шустрый, Mu-X посередине, Pajero Sport — в отстающих. У Тойоты самый острый отклик на нажатие акселератора. Причем во всех ездовых режимах (есть экономичный, стандартный и спортивный). Mitsubishi реагирует на газ поживее Isuzu, поэтому до замеров казался шустрее в разгоне.
Mu-X и Pajero Sport по заявленной и реальной максималке выступили одинаково. Fortuner перевыполнил обещанное производителем на 5 км/ч. Однако комфорта в нем меньше: шумит и приплясывает кормой. Его соперники хоть и тоже с жесткими мостами сзади, ведут себя по-легковому.
Разгон 0–100 км/ч и максимальная скорость
|
|
Isuzu Mu-X
|
Mitsubishi Pajero Sport
|
Toyota Fortuner
|
Паспортные данные
|
н.д. 180 км/ч
|
12,3 с 180 км/ч
|
10,7 с 180 км/ч
|
Замеры «За рулем»
|
12,6 с 174 км/ч
|
13,8 с 174 км/ч
|
12,0 с 185 км/ч
Едва сдюжил
Во время съемки заметили, что задняя проушина Isuzu болтается. Оба болта ее крепления оказались ослаблены. Забыли, пока не засели в снежном поле. Тянуть можно только назад за единственную ненадежную проушину. И обязательно дергать, иначе засядет и вторая машина.
Со второго рывка Mu-X вызволили. У проушины сорвало один болт, второй держался едва ли не на последнем витке резьбы. Но самое печальное — своим смещением она повредила бампер.
Неудобно вышло! Запчасти сейчас быстро не достать даже представительству. Геннадий Емелькин за час привел бампер в порядок в нашем тушинском техцентре. Шов зафиксировали суперклеем, с обратной стороны впаяли сеточку.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
Isuzu Mu-X
|
Mitsubishi Pajero Sport
|
Toyota Fortuner
|
Снаряженная / полная масса
|
2170 / 2800 кг
|
2095 / 2710 кг
|
2215 / 2750 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
н.д.
|
12,3 с
|
10,7 с
|
Максимальная скорость
|
180 км/ч
|
180 км/ч
|
180 км/ч
|
Радиус разворота
|
5,7 м
|
5,6 м
|
5,8 м
|
Топливо / запас топлива
|
ДТ / 80 л
|
ДТ / 68 л
|
ДТ / 80 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
9,9 / 7,5 / 8,4 л / 100 км
|
9,8 / 7,0 / 8,0 л / 100 км
|
9,1 / 6,8 / 7,6 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
дизельный
|
дизельный
|
дизельный
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
2999 см³
|
2442 см³
|
2755 см³
|
Степень сжатия
|
16,3
|
15,5
|
15,6
|
Мощность
|
140 кВт/190 л.с. при 3600 об/мин
|
133 кВт/181 л.с. при 3500 об/мин
|
147 кВт/200 л.с. при 2800–3400 об/мин
|
Крутящий момент
|
450 Н·м при 1600–2600 об/мин
|
430 Н·м при 2500 об/мин
|
500 Н·м при 1600–2800 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
А6
|
А8
|
А6
|
Передаточные числа:
|
3,60 / 2,09 / 1,49 / 1,00 / 0,69 / 0,58 / — / — / 3,73
|
4,84 / 2,84 / 1,86 / 1,44 / 1,22 / 1,00 / 0,82 / 0,67 / 3,83
|
3,60 / 2,09 / 1,49 / 1,00 / 0,69 / 0,58 / — / — / 3,73
|
Главная передача
|
3,73
|
3,69
|
3,91
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная
|
на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная
|
на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная
|
Рулевое управление
|
реечное, с гидроусилителем
|
реечное, с гидроусилителем
|
реечное, с гидроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые
|
Шины
|
265/60 R18
|
265/60 R18
|
265/60 R18
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Isuzu Mu-X
|
20 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 120 000 км
|
37
|
Mitsubishi Pajero Sport
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 года или 150 000 км
|
117
|
Toyota Fortuner
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
115
Toyota проигрывает, требуя самых частых визитов на сервис и имея самую короткую гарантию. У Mitsubishi больше всего дилеров и наибольшая гарантийная поддержка. Центров Isuzu кот наплакал, зато заезжать в них нужно редко.
Но самый главный вопрос — ценовой. Плановые ТО для Isuzu можно покупать пакетом со скидкой, выбирая нужное количество. Пять обслуживаний (до 100 тысяч км), оплаченные авансом, обойдутся в 164 тысячи рублей вместо 196 тысяч, если платить за каждое во время визита. На Mitsubishi за тот же срок (105 тысяч км) владелец заедет к дилеру семь раз и оставит там 276 тысяч рублей. И это минимальная стоимость для Москвы! У других официалов набежит на 40–50 тысяч больше. Toyota с ее 10 ТО вне конкуренции: дилеры предлагают ориентироваться на 300 тысяч минимум.
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
|
|
Isuzu Mu-X
|
Mitsubishi Pajero Sport
|
Toyota Fortuner
|
Просвет
|
a
|
210 мм
|
215 мм
|
210 мм
|
b
|
250 мм
|
250 мм
|
285 мм
|
c
|
230 мм
|
220 мм
|
225 мм
|
Угол
|
α
|
30,5°
|
30,0°
|
29,0°
|
β
|
27,5°
|
25,5°
|
25,0°
|
γ
|
20,0°
|
20,0°
|
23,5°
* По защите силового агрегата.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
Isuzu Mu-X
|
Mitsubishi Pajero Sport
|
Toyota Fortuner
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
7
|
8
|
8
|
Органы управления
|
8
|
8
|
8
|
Обзор
|
8
|
8
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
8
|
8
|
7
|
Задняя часть
|
8
|
8
|
7
|
Багажник
|
8
|
9
|
8
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
8
|
8
|
9
|
Тормоза
|
8
|
8
|
8
|
Управляемость
|
9
|
8
|
7
|
Комфорт
|
Шум
|
8
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
8
|
7
|
8
|
Климат
|
7
|
8
|
7
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
9
|
9
|
9
|
Сервис
|
8
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
7
|
Промежуточная оценка
|
8,0
|
8,13
|
7,87
|
Поведение вне дороги
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
9
|
Выносливость
|
9
|
9
|
9
|
Ходы подвесок
|
9
|
9
|
9
|
Общая оценка
|
8,11
|
8,22
|
8,06
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