Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче?

Как проходил и что показал сравнительный тест Isuzu Mu-X, Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner, читайте тут.

Вход-выход

Рамник: без подножки и прочных ручек не залезешь. Isuzu и Mitsubishi оснащены полным комплектом поручней, по четыре штуки. Причем у Isuzu задние такого размера, что диву даешься. А вот Toyota необъяснимо сэкономила на поручнях для второго ряда. Хватаешься руками за что придется. Для пассажиров в возрасте это проблема.





Ниже всего висят подножки Pajero: 330 мм от земли. Но они же и самые узкие, выступают относительно порога на 72 мм. Mu-X требует задирать ногу выше всех, на 370 мм. Зато компенсирует это хорошей шириной в 82 мм. Fortuner посередине: 350 мм от асфальта и 75 мм ширины.

Парадоксы шумов

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Чем ниже скорость, тем Isuzu шумнее соперников. На холостых оборотах у него самый высокий уровень вибраций и акустического давления. С ростом скорости разница практически исчезает.





Два парадокса. Первый: Mu-X и Pajero Sport на 80 км/ч показывают такой же уровень шума, как на 100 км/ч. Если разгоняться еще сильнее — они становятся даже тише, чем Fortuner, чей козырь — лучшая шумоизоляция моторного отсека.





Второй: дополнительного шума от шипов на Isuzu и Mitsubishi нет вообще. Обычно на скорости они проявляют себя гулом разной степени навязчивости.

УРОВЕНЬ ШУМА, дБ

Isuzu Mu-X Mitsubishi Pajero Sport Toyota Fortuner 60 км/ч 72 68 66 80 км/ч 74 72 69 100 км/ч 74 72 73 Шины Toyo Observe Ice-Freezer SUV (шипы) Bridgestone Blizzak Spike-01 (шипы) Nokian Hakkapeliitta R3 SUV

Не в своей тарелке

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По разгону до сотни машины выстроились по иерархии согласно мощности: Fortuner самый шустрый, Mu-X посередине, Pajero Sport — в отстающих. У Тойоты самый острый отклик на нажатие акселератора. Причем во всех ездовых режимах (есть экономичный, стандартный и спортивный). Mitsubishi реагирует на газ поживее Isuzu, поэтому до замеров казался шустрее в разгоне.





Mu-X и Pajero Sport по заявленной и реальной максималке выступили одинаково. Fortuner перевыполнил обещанное производителем на 5 км/ч. Однако комфорта в нем меньше: шумит и приплясывает кормой. Его соперники хоть и тоже с жесткими мостами сзади, ведут себя по-легковому.

Разгон 0–100 км/ч и максимальная скорость

Isuzu Mu-X Mitsubishi Pajero Sport Toyota Fortuner Паспортные данные н.д. 180 км/ч 12,3 с 180 км/ч 10,7 с 180 км/ч Замеры «За рулем» 12,6 с 174 км/ч 13,8 с 174 км/ч 12,0 с 185 км/ч

Едва сдюжил

Во время съемки заметили, что задняя проушина Isuzu болтается. Оба болта ее крепления оказались ослаблены. Забыли, пока не засели в снежном поле. Тянуть можно только назад за единственную ненадежную проушину. И обязательно дергать, иначе засядет и вторая машина.









Со второго рывка Mu-X вызволили. У проушины сорвало один болт, второй держался едва ли не на последнем витке резьбы. Но самое печальное — своим смещением она повредила бампер.





Неудобно вышло! Запчасти сейчас быстро не достать даже представительству. Геннадий Емелькин за час привел бампер в порядок в нашем тушинском техцентре. Шов зафиксировали суперклеем, с обратной стороны впаяли сеточку.





ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Isuzu Mu-X Mitsubishi Pajero Sport Toyota Fortuner Снаряженная / полная масса 2170 / 2800 кг 2095 / 2710 кг 2215 / 2750 кг Время разгона 0–100 км/ч н.д. 12,3 с 10,7 с Максимальная скорость 180 км/ч 180 км/ч 180 км/ч Радиус разворота 5,7 м 5,6 м 5,8 м Топливо / запас топлива ДТ / 80 л ДТ / 68 л ДТ / 80 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,9 / 7,5 / 8,4 л / 100 км 9,8 / 7,0 / 8,0 л / 100 км 9,1 / 6,8 / 7,6 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный дизельный дизельный Расположение спереди, продольно спереди, продольно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 2999 см³ 2442 см³ 2755 см³ Степень сжатия 16,3 15,5 15,6 Мощность 140 кВт/190 л.с. при 3600 об/мин 133 кВт/181 л.с. при 3500 об/мин 147 кВт/200 л.с. при 2800–3400 об/мин Крутящий момент 450 Н·м при 1600–2600 об/мин 430 Н·м при 2500 об/мин 500 Н·м при 1600–2800 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач А6 А8 А6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 3,60 / 2,09 / 1,49 / 1,00 / 0,69 / 0,58 / — / — / 3,73 4,84 / 2,84 / 1,86 / 1,44 / 1,22 / 1,00 / 0,82 / 0,67 / 3,83 3,60 / 2,09 / 1,49 / 1,00 / 0,69 / 0,58 / — / — / 3,73 Главная передача 3,73 3,69 3,91 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная Рулевое управление реечное, с гидроусилителем реечное, с гидроусилителем реечное, с гидроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые Шины 265/60 R18 265/60 R18 265/60 R18





СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Isuzu Mu-X 20 000 км или 12 месяцев 5 лет или 120 000 км 37 Mitsubishi Pajero Sport 15 000 км или 12 месяцев 5 года или 150 000 км 117 Toyota Fortuner 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 115

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Toyota проигрывает, требуя самых частых визитов на сервис и имея самую короткую гарантию. У Mitsubishi больше всего дилеров и наибольшая гарантийная поддержка. Центров Isuzu кот наплакал, зато заезжать в них нужно редко.





Но самый главный вопрос — ценовой. Плановые ТО для Isuzu можно покупать пакетом со скидкой, выбирая нужное количество. Пять обслуживаний (до 100 тысяч км), оплаченные авансом, обойдутся в 164 тысячи рублей вместо 196 тысяч, если платить за каждое во время визита. На Mitsubishi за тот же срок (105 тысяч км) владелец заедет к дилеру семь раз и оставит там 276 тысяч рублей. И это минимальная стоимость для Москвы! У других официалов набежит на 40–50 тысяч больше. Toyota с ее 10 ТО вне конкуренции: дилеры предлагают ориентироваться на 300 тысяч минимум.





ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

Isuzu Mu-X Mitsubishi Pajero Sport Toyota Fortuner Просвет a 210 мм 215 мм 210 мм b 250 мм 250 мм 285 мм c 230 мм 220 мм 225 мм Угол α 30,5° 30,0° 29,0° β 27,5° 25,5° 25,0° γ 20,0° 20,0° 23,5°

* По защите силового агрегата.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Isuzu Mu-X Mitsubishi Pajero Sport Toyota Fortuner Рабочее место водителя Сиденье 7 8 8 Органы управления 8 8 8 Обзор 8 8 8 Салон Передняя часть 8 8 7 Задняя часть 8 8 7 Багажник 8 9 8 Ходовые качества Динамика 8 8 9 Тормоза 8 8 8 Управляемость 9 8 7 Комфорт Шум 8 8 9 Плавность хода 8 7 8 Климат 7 8 7 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 9 9 9 Сервис 8 9 8 Эксплуатация 8 8 7 Промежуточная оценка 8,0 8,13 7,87 Поведение вне дороги Энерговооруженность 8 8 9 Выносливость 9 9 9 Ходы подвесок 9 9 9 Общая оценка 8,11 8,22 8,06

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.



