Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче? — журнал За рулем

Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче?

Эксперты «За рулем» испытали внедорожники на асфальте и в родной для них стихии, сравнили их подвески и трансмиссии и подготовили подробный технический справочник.

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Как проходил и что показал сравнительный тест Isuzu Mu-X, Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner, читайте тут.


Вход-выход

Рамник: без подножки и прочных ручек не залезешь. Isuzu и Mitsubishi оснащены полным комплектом поручней, по четыре штуки. Причем у Isuzu задние такого размера, что диву даешься. А вот Toyota необъяснимо сэкономила на поручнях для второго ряда. Хватаешься руками за что придется. Для пассажиров в возрасте это проблема.


Ниже всего висят подножки Pajero: 330 мм от земли. Но они же и самые узкие, выступают относительно порога на 72 мм. Mu-X требует задирать ногу выше всех, на 370 мм. Зато компенсирует это хорошей шириной в 82 мм. Fortuner посередине: 350 мм от асфальта и 75 мм ширины.


Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче?

Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче?

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Парадоксы шумов

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Чем ниже скорость, тем Isuzu шумнее соперников. На холостых оборотах у него самый высокий уровень вибраций и акустического давления. С ростом скорости разница практически исчезает.


Два парадокса. Первый: Mu-X и Pajero Sport на 80 км/ч показывают такой же уровень шума, как на 100 км/ч. Если разгоняться еще сильнее — они становятся даже тише, чем Fortuner, чей козырь — лучшая шумоизоляция моторного отсека.


Второй: дополнительного шума от шипов на Isuzu и Mitsubishi нет вообще. Обычно на скорости они проявляют себя гулом разной степени навязчивости.


УРОВЕНЬ ШУМА, дБ

Isuzu Mu-X

Mitsubishi Pajero Sport

Toyota Fortuner

60 км/ч

72

68

66

80 км/ч

74

72

69

100 км/ч

74

72

73

Шины

Toyo Observe Ice-Freezer SUV (шипы)

Bridgestone Blizzak Spike-01 (шипы)

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV

Не в своей тарелке

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По разгону до сотни машины выстроились по иерархии согласно мощности: Fortuner самый шустрый, Mu-X посередине, Pajero Sport — в отстающих. У Тойоты самый острый отклик на нажатие акселератора. Причем во всех ездовых режимах (есть экономичный, стандартный и спортивный). Mitsubishi реагирует на газ поживее Isuzu, поэтому до замеров казался шустрее в разгоне.


Mu-X и Pajero Sport по заявленной и реальной максималке выступили одинаково. Fortuner перевыполнил обещанное производителем на 5 км/ч. Однако комфорта в нем меньше: шумит и приплясывает кормой. Его соперники хоть и тоже с жесткими мостами сзади, ведут себя по-легковому.


Разгон 0–100 км/ч и максимальная скорость

Isuzu Mu-X

Mitsubishi Pajero Sport

Toyota Fortuner

Паспортные данные

н.д. 180 км/ч

12,3 с 180 км/ч

10,7 с 180 км/ч

Замеры «За рулем»

12,6 с 174 км/ч

13,8 с 174 км/ч

12,0 с 185 км/ч

Едва сдюжил

Во время съемки заметили, что задняя проушина Isuzu болтается. Оба болта ее крепления оказались ослаблены. Забыли, пока не засели в снежном поле. Тянуть можно только назад за единственную ненадежную проушину. И обязательно дергать, иначе засядет и вторая машина.


Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче?


Со второго рывка Mu-X вызволили. У проушины сорвало один болт, второй держался едва ли не на последнем витке резьбы. Но самое печальное — своим смещением она повредила бампер.


Неудобно вышло! Запчасти сейчас быстро не достать даже представительству. Геннадий Емелькин за час привел бампер в порядок в нашем тушинском техцентре. Шов зафиксировали суперклеем, с обратной стороны впаяли сеточку.


Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче?

Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче?


ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Isuzu Mu-X

Mitsubishi Pajero Sport

Toyota Fortuner

Снаряженная / полная масса

2170 / 2800 кг

2095 / 2710 кг

2215 / 2750 кг

Время разгона 0–100 км/ч

н.д.

12,3 с

10,7 с

Максимальная скорость

180 км/ч

180 км/ч

180 км/ч

Радиус разворота

5,7 м

5,6 м

5,8 м

Топливо / запас топлива

ДТ / 80 л

ДТ / 68 л

ДТ / 80 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

9,9 / 7,5 / 8,4 л / 100 км

9,8 / 7,0 / 8,0 л / 100 км

9,1 / 6,8 / 7,6 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

дизельный

дизельный

дизельный

Расположение

спереди, продольно

спереди, продольно

спереди, продольно

Конфигурация / число клапанов

Р4/16

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

2999 см³

2442 см³

2755 см³

Степень сжатия

16,3

15,5

15,6

Мощность

140 кВт/190 л.с. при 3600 об/мин

133 кВт/181 л.с. при 3500 об/мин

147 кВт/200 л.с. при 2800–3400 об/мин

Крутящий момент

450 Н·м при 1600–2600 об/мин

430 Н·м при 2500 об/мин

500 Н·м при 1600–2800 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

А6

А8

А6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

3,60 / 2,09 / 1,49 / 1,00 / 0,69 / 0,58 / — / — / 3,73

4,84 / 2,84 / 1,86 / 1,44 / 1,22 / 1,00 / 0,82 / 0,67 / 3,83

3,60 / 2,09 / 1,49 / 1,00 / 0,69 / 0,58 / — / — / 3,73

Главная передача

3,73

3,69

3,91

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная

на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная

на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная

Рулевое управление

реечное, с гидроусилителем

реечное, с гидроусилителем

реечное, с гидроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые

дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые

дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые

Шины

265/60 R18

265/60 R18

265/60 R18


СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Isuzu Mu-X

20 000 км или 12 месяцев

5 лет или 120 000 км

37

Mitsubishi Pajero Sport

15 000 км или 12 месяцев

5 года или 150 000 км

117

Toyota Fortuner

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

115

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Toyota проигрывает, требуя самых частых визитов на сервис и имея самую короткую гарантию. У Mitsubishi больше всего дилеров и наибольшая гарантийная поддержка. Центров Isuzu кот наплакал, зато заезжать в них нужно редко.


Но самый главный вопрос — ценовой. Плановые ТО для Isuzu можно покупать пакетом со скидкой, выбирая нужное количество. Пять обслуживаний (до 100 тысяч км), оплаченные авансом, обойдутся в 164 тысячи рублей вместо 196 тысяч, если платить за каждое во время визита. На Mitsubishi за тот же срок (105 тысяч км) владелец заедет к дилеру семь раз и оставит там 276 тысяч рублей. И это минимальная стоимость для Москвы! У других официалов набежит на 40–50 тысяч больше. Toyota с ее 10 ТО вне конкуренции: дилеры предлагают ориентироваться на 300 тысяч минимум.



ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

Isuzu Mu-X

Mitsubishi Pajero Sport

Toyota Fortuner

Просвет

a

210 мм

215 мм

210 мм

b

250 мм

250 мм

285 мм

c

230 мм

220 мм

225 мм

Угол

α

30,5°

30,0°

29,0°

β

27,5°

25,5°

25,0°

γ

20,0°

20,0°

23,5°

* По защите силового агрегата.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

Isuzu Mu-X

Mitsubishi Pajero Sport

Toyota Fortuner

Рабочее место водителя

Сиденье

7

8

8

Органы управления

8

8

8

Обзор

8

8

8

Салон

Передняя часть

8

8

7

Задняя часть

8

8

7

Багажник

8

9

8

Ходовые качества

Динамика

8

8

9

Тормоза

8

8

8

Управляемость

9

8

7

Комфорт

Шум

8

8

9

Плавность хода

8

7

8

Климат

7

8

7

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

9

9

9

Сервис

8

9

8

Эксплуатация

8

8

7

Промежуточная оценка

8,0

8,13

7,87

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

8

8

9

Выносливость

9

9

9

Ходы подвесок

9

9

9

Общая оценка

8,11

8,22

8,06

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.



Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче?

Эксперты «За рулем» испытали внедорожники на асфальте и в родной для них стихии, сравнили их подвески и трансмиссии и подготовили подробный технический справочник.

Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче? — фото 1332956Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче? — фото 1332957Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче? — фото 1332953Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче? — фото 1332954Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче? — фото 1332955Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче?
Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче?

Эксперты «За рулем» испытали внедорожники на асфальте и в родной для них стихии, сравнили их подвески и трансмиссии и подготовили подробный технический справочник.

Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче? — фото 1332956Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче? — фото 1332957Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче? — фото 1332954Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче? — фото 1332955Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче? — фото 1332953Isuzu Mu-X, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport: кто шустрее? А кто крепче?
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