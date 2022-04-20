Isuzu против Mitsubishi: тест настоящих японских внедорожников

Mu-X и Pajero Sport близки по концепции, размерам, ценам. Но в конструкции есть отличия, которые важны для автовладельца.

Едем по ровному

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В отличие от постоянного полного привода Mitsubishi Pajero Sport, на Isuzu Mu-X вторая ось подключается жестко (схема part-time). Недостатки такого типа полного привода очевидны: не нем нельзя ездить постоянно, он не подстрахует на скользком или влажном асфальте, он непригоден для городских условий.

Однако у Mu-X достаточно интеллигентно и грамотно вмешивается система стабилизации. Езда на заднем приводе не пугает. Особенно на фоне того, что Pajero Sport, видимо уповая как раз на постоянный полный привод, включает ESP позже, допуская большие заносы.

При езде Isuzu не ведет себя как грубый рамник и едет более чем прилично. Mitsubishi тоже не напоминает водителю, что сзади стоит мост. Но уж очень скрупулезно транслирует все удары по колесам на руль. Из-за этого его подвеска, которая и так чуточку жестче, чем у Isuzu, воспринимает более тряской.

Вне асфальта

Когда съезжаешь на суровое бездорожье, разница уходит. Pajero Sport позволяет выбрать ездовой режим в зависимости от типа покрытия. Но существенной разницы в поведении машины за этим не следует.

Клиренс у соперников почти идентичен (215 мм у Mitsubishi, 210 мм у Isuzu). Внедорожный арсенал — тоже: понижайка и блокировка заднего дифференциалов (у Mitsubishi блокируется еще и межосевой, у Isuzu передняя ось подключается жестко).

Pajero Sport в любом режиме можно использовать с полным приводом. Mu-X сравнивается с ним по уверенности поведения только на жестком бездорожье.

Мощность и расход

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Дизель Mitsubishi слабее: 181 сила против 190 у Isuzu. Разгон с ним медленнее, хотя для таких внедорожников это не так важно. А вот экономия как минимум полулитра дизтоплива на каждые 100 км — это уже приятно. В пользу Mitsubishi играют и меньший объем мотора (2,4 л против 3,0), и большее количество передач в автомате (восемь против шести). В городе разница может перевалить и за литр дизтоплива.

Трехлитровый дизель Isuzu применяется не только на пикапе D-Max (Pajero Sport тоже построен на агрегатах пикапа L200), но и на более тяжелых грузовиках. А потому и ресурс должен быть соответствующим.

Обязательные ТО прописаны каждые 20 000 км. По сравнению с 15-тысячным интервалом Mitsubishi это дает владельцу экономию — и времени, и денег. Хотя многие предпочтут менять масло между обязательными ТО — раз в 10 000 км. Так что конкретные затраты сложатся в зависимости от подхода владельца.

Обе машины отделаны максимально просто, но по общему восприятию Isuzu кажется более качественным. Зато у Pajero Sport интерьер выглядит более легковым. А узкая и отвесная панель Mu-X вызывает ассоциации с грузовиками.

Что взять?

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Базовый Mitsubishi Pajero Sport (от 4,4 млн рублей) заметно дешевле Mu-X (5,5 млн рублей) за счет скромной комплектации и механической коробки. В богатых версиях машины стоят одинаково: 5,5–6 млн рублей. Но чуть привлекательнее выглядит Mitsubishi. Он удобнее в управлении и комфортнее.

Хотя козыри есть и у Isuzu. Это свежая, еще не успевшая примелькаться модель. И для кого-то это окажется важнее трансмиссии и мотора.