Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиян

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Стоимость госномера с набором одинаковых цифр или букв порой достигает сотни миллионов рублей.

Привет из «нулевых»?

Можно сколько угодно рассуждать о том, что «крутые» номера — пережиток прошлого, однако факт остается фактом: если на машине весят таблички определенной серии, да еще и с определенным сочетанием цифр, у владельца, скорее всего, есть связи. А значит, с ним лучше не связываться — так считает большинство водителей. И, конечно, многие хотели бы попасть в эту «касту неприкасаемых».

Только в январе 2022 года фразу «Купить красивый номер на авто» в поисковике «Яндекса» запросили примерно 20 000 раз. А вот узнать, сколько стоит их нынешний автомобильный номер, хотят более 2 400 пользователей сети.

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов убежден, что интерес определенной части граждан можно направить на благо всего российского общества.

Как покупают номера?

В наши дни стать обладателем номера с тремя одинаковыми цифрами или буквами особого труда не составит. Эпоха капитализма — все продается и все покупается. В частности, на сайтах бесплатных объявлений, или в группах в соцсетях. Некоторые продавцы настолько амбициозны, что обещают провернуть сделку всего лишь за час.

Имейте ввиду, что под словом «купить» обычно подразумевается предложение приобрести автомобиль, за которым закреплен конкретный госзнак. Все легально: вы покупаете машину — считай «обертку», — и как бы в подарок вам идет стройный ряд цифр и/или букв. Причем стоимость номера порой в разы, а то и в десятки раз превосходит стоимость машины.

Альтернативный вариант: через «своих людей» в ГИБДД. Однако официально МВД отрицает наличие таковых в своих рядах — как и возможность для гражданина купить номерные знаки «вне очереди».

Цена вопроса

Ценник разный и очень даже гибкий. Многое зависит от принадлежности номера к определенному региону. К примеру, за номер «Н666АВ04», выданный в городе Горно-Алтайск республики Алтай, с покупателя попросят примерно 65 000 рублей. Согласитесь, сумма не маленькая… до той поры, пока вы не видели стоимость московского госзнака «В 700 ВВ 197», а именно — 1 500 000 рублей.

Что такого особенного в этом номере? Да практически ничего: просто цены «теневого» рынка никем и никак не регулируются, а зависят лишь от спроса. И в том, и в другом случае покупатель найдется легко. К слову, такие номера иногда приобретают не для себя, а в подарок уважаемому человеку.

Неудачный опыт легализации

Попытки контролировать сферу продажи персонализированных номеров в России предпринимались неоднократно. Еще в 2015 году один из членов комитета Госдумы по обороне предложил продавать регзнаки с аукционов, а вырученные деньги направлять на пополнение региональных дорожных фондов. Стартовой ценой лота должна была стать госпошлина. Инициатива была вынесена на рассмотрение нижней палаты, однако в итоге проект «завернули».

Пробовали даже «обесценивать» номера, а заодно бороться с коррупцией в рядах ГИБДД, выдавая такие госзнаки транспорту коммунальных служб. Так что не удивляйтесь, если увидите на дороге мусоровоз с номером 500 или 444.

Кто еще поддерживает идею?

В 2021 году идея торгов получила второе рождение. В августе в базе данных Госдумы появился законопроект, который предполагал легализацию получения знаков «особой» серии — с зеркальными номерами или одинаковыми цифрами или буквами. Автор законопроекта — Депутат Государственной Думы Александр Шерин. Он отметил, что «собранные деньги должны пойти на пополнение дорожных фондов того региона, в котором получены номерные знаки, а сам аукцион должен длиться не более суток. При этом владелец такого номера обязан поставить его на автомобиль в течение полугода.».

Казалось, еще немного, и с 2022 года любой желающий сможет поторговаться за персонализированный номер абсолютно законно. Но 21 декабря законопроект отклонила Госдума. По одной из версий, истинной причиной такого решения стала банальная неготовность региональных подразделений ГИБДД работать с онлайн-торгами — не смогут они в установленный срок привести необходимую документацию в порядок. По другой версии чиновники опасались наплыва «перекупов», которые из-за отсутствия фиксированной цены будут скупать номера на аукционах и сбывать их в разы дороже.

А что в других странах?

Подобная практика давно сформировалась во многих странах с сильной экономикой. В тех же Объединенных Арабских Эмиратах продажа персонализированных автомобильных номеров ежегодно приносит в бюджет страны десятки миллионов долларов.

Популярность местных аукционов зашкаливает несмотря на то, что стоимость лотов порой просто ошеломительная. В прошлом году в Дубае регистрационный знак AA9 ушел с молотка за 10 350 000 долларов (около 813 303 000 рублей по нынешнему курсу). Двузначные номера стоят на порядок дешевле и обойдутся покупателю в сумму приблизительно от 500 000 долларов до 2 000 000 долларов (39 290 000 рублей — 157 160 000 рублей). И такие аукционы проводятся уже не первое десятилетие, что говорит об эффективности данной меры.

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов считает, что реализация персонализированных автомобильных номеров в России тоже должна приносить пользу государству и его жителям. Для этого необходимо взять за основу механизм, успешно действующий за рубежом, и адаптировать под наши реалии — с учетом тех ошибок, что были допущены инициаторами «заглохших» законопроектов.

Как легализовать персонализированные номера в России?

По мнению Дмитрия Давыдова, следует разрешить исполнительным органам власти выпускать номера «особой серии» вне действующего ГОСТ — с целью продажи их на аукционе. Реализовывать такие номера по принципу «чем меньше цифр и букв, тем дороже номер». Пример наиболее дорогостоящих комбинаций — 7, 7А, 7АА, 007, 07А.

Сложностей с идентификацией и контролем за перемещением автомобилей с такими знаками не будет. Ведь инициатором выпуска любой серии таких персонализированных номеров в лимитированном количестве будет выступать ГИБДД, а сама продажа будет проводиться по четко установленному регламенту. Чтобы обезопасить рынок от перекупов, достаточно определить категорию экономически привлекательных номеров и запретить оставлять их на автомобиле при смене собственника. То есть привязать такие номера не только к транспортному средству, но и к человеку. Проще говоря, если купил «красивые» номера, то можешь повесить их на любой автомобиль, находящийся в твоей собственности.

Официальный ответ

Инициатива Дмитрия Давыдова была рассмотрена в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Ответ ведомства гласит, что за совершенствование законодательства в этой сфере отвечает Министерство экономического развития РФ. А оно в свою очередь опирается на действующий ГОСТ Р 50577 — 2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования.». Также в ведомстве сообщили:

Изменение закрепленной в ГОСТ Р 50577 — 2018 структуры используемых при государственной регистрации транспортных средств государственных регистрационных знаков в настоящее время не планируется.

Честно говоря, похоже на обычную бюрократическую отписку из-за стремления не высовываться в непростой для страны период. А между тем, инициатива перспективная и как раз сейчас особенно актуальна в России. Нужно только, чтобы о ней узнали чиновники определенного ранга, которые не побоятся взять инициативу на себя.

Что еще можно сделать?

Главное, не опускать руки!

Состоятельные жители России подчеркивают свои индивидуальность и статус через приобретение «особенных» автомобильных номеров — так было и так будет. Почему бы не использовать эту тягу к нумерологии в благих целях? Только представьте, сколько денег в 2021 году прошло через теневой рынок сбыта подобных госзнаков. А ведь их можно было направить на строительство и реконструкцию больниц, школ, детских садов в 2022 году… Согласитесь, настала пора что-то менять в сложившейся системе. И, очевидно, что без законодательной поддержки со стороны государства запуск такого масштабного проекта просто невозможен.