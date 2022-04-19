Шинный калькулятор + 5 опасностей нестандартных шин — журнал За рулем

Шинный калькулятор + 5 опасностей нестандартных шин

Наш сервис позволит быстро оценить изменения в геометрических размерах колес в случае установки шины, размер которой отличается от предусмотренного производителем автомобиля.

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Решение об установке на автомобиль шин и колес, не предусмотренных производителем, должно быть тщательно обдумано, поскольку неправильный выбор может привести к ряду негативных последствий.

  1. Новая шина может задевать неподвижные элементы кузова или подвески.
  2. Может ухудшиться управляемость и эффективность торможения.
  3. Может значительно снизиться ресурс элементов подвески и рулевого управления.
  4. Электронные системы активной безопасности (ABS, ESP и пр.) могут работать некорректно.
  5. Могут возникнуть сложности при прохождении техосмотра.

Шинный калькулятор + 5 опасностей нестандартных шин

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Неправильно подобранные диски дополнительно могут привести к деформации шины, преждевременному износу и ухудшению потребительских качеств, внутренний диаметр обода может оказаться меньше габаритных размеров тормозных механизмов.

Необходимо помнить, что размеры, которые рассчитывает шинный калькулятор, являются справочными, поскольку не каждый теоретически подобранный типоразмер шины существует в действительности, калькулятор не содержит в себе базу данных по производителям и не может быть инструментом подбора.

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