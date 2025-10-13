Toyota Fortuner 2025: спорный «макияж» для ветерана

Toyota Fortuner Leader Edition 2025 года — попытка освежить устаревшую модель

Toyota Fortuner – среднеразмерный внедорожник, основанный на платформе пикапа Hilux, выпускается уже давно. В ожидании нового поколения Toyota представила для Индии версию Fortuner Leader Edition 2025 года.

Это откровенная попытка освежить модель, чей дизайн уходит корнями в 2015 год. Новинка выделяется агрессивным спортивным обвесом, включая глянцевые черные диски, хромированный сплиттер и стильную контрастную черную крышу.

Внутри салона производитель приукрасил модель с помощью смелой черно-бордовой отделки кресел и декоративной подсветки порогов.

Однако за ярким фасадом скрывается хорошо знакомый «фундамент». Версия Leader Edition предлагается исключительно в конфигурации с задним приводом, работая в паре со старым добрым 2,8-литровым турбодизелем. Покупатели этой комплектации лишаются не только полного привода, но и более современных функций, таких как мягкий гибридный силовой агрегат.

Toyota Fortuner 2025

Таким образом, стратегия Toyota ясна: поддерживать высокий интерес и продажи проверенного временем, но уже морально устаревшего внедорожника с помощью локальных и недорогих в разработке косметических версий.

Toyota Fortuner 2025

Пока инженеры бренда завершают работу над перспективной платформой для наследников Hilux и Fortuner, маркетологи выжимают максимум из текущей конструкции, делая ставку на преданность фанатов и узнаваемый имидж легендарного имени.

Toyota Fortuner 2025