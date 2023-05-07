Чистый спирт вместо бензина. Заведется, поедет?

Умельцы из «Гаража 54» снова зажигают, причем в буквальном смысле – смесь бензина и этанола.

Химики постоянно пытаются изобрести улучшенный бензин и порой мешают его со спиртом. В некоторых странах часть бензина заменяют на более экологичный биоэтанол, сделанный из растений. Как-то ребята из «Гаража 54» пробовали запустить автомобиль на водке – ничего не вышло.

Теперь они решили это сделать на чистом спирте, смешав в тех же пропорциях, что и в Таиланде. Взяли 150 мл бензина и 850 мл чистого этилового спирта и завели мотор.

Машина с легкостью завелась, но работала плохо, все время пытаясь заглохнуть. Спиртобензиновой смеси нужно подавать гораздо больше, чтобы машина работала адекватно, решили знатоки. Нужно поставить в старенькие Жигули либо карбюратор побольше, либо жиклеры. В итоге для мотора 1.2 взяли карбюратор от мотора 1.7. Но и этого оказалось недостаточно.

Это тот редкий случай, когда эксперимент не удался. Ну что ж, такое бывает. И вообще тут интересен даже не результат, а сам процесс.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео Youtube



