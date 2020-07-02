Эксперимент почти удался, не считая двух «помарок».

Идея сумасшедшая, конечно, но у нас все, в основном, такие идеи и были, предупредил неунывающий ведущий Владислав Барашенков. На этот раз «гаражники» пересаживали заведенный мотор из одной «жиги» на другую. Именно работающий мотор, предварительно «окольцевав» систему охлаждения, чтобы агрегат не перегрелся. И надо сказать, почти получилось — первый раз мотор заглох, когда при «посадке» задели шкивом генератор, а второй раз — «тут никто ничего не понял».

Тем не менее, пересадка удалась, а потом, для чистоты эксперимента, умельцы решили в таком же работающем состоянии двигатель вернуть «материнской» машине. На этот раз все прошло без сучка и задоринки, но повторять эксперимент «гаражники» не советуют. Недолго обжечься или повредить руку.

Другой удачный эксперимент «Гаража 54» — выхлоп-пулемет.



Видео: YouTube