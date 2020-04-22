Выхлоп-пулемет: новый эксперимент российских блогеров

Ребята из «Гаража 54» опять по-хорошему развлекаются.

Умельцы из «Гаража 54» снова отличились и сделали для своего легендарного «коротыша» (укороченные Жигули) выхлопную трубу в стиле пулемета Гатлинга. Сверлили, пилили, варили, в итоге получилось эпично, и даже работает и крутится!

Вот только едущему сзади двухдверных Жигулей водителю наверняка будет не совсем уютно, ведь на него как будто бы смотрит дуло пулемета.

В общем, штука вышла прикольная и красивая. Ждем следующих экспериментов неунывающих новосибирцев под предводительством весельчака Владислава Барашенкова.

Проводили парни из «Гаража 54 и кулинарный эксперимент, только он не вполне удался.



Видео: YouTube