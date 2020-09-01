Очередной дикий эксперимент мужчин из «Гаража 54» прошел успешно. Почти — в финале автомобиль задымился...

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На базе вазовской «пятерки» парни из «Гаража 54» сделали прозрачный автомобиль. Ну то есть не совсем прозрачный — все несущие детали остались металлическими, из прозрачного пластика сделали только обшивку. Облегченные таким образом Жигули потеряли в жесткости кузова, зато прибавили в динамике.

Погода не очень, настроение — ну такое… Ведущий покатался по городу, повеселил людей, поднял им настроение. Ребята думали, что в машине будет холодно, оказалось — как в парнике. Правда, чувствовалось, что ведущему в прозрачном авто несколько не по себе, такое ощущение, что лишился одежды.

В финале машина задымилась, и дым пошел в салон. Но о безопасности автомобиля никто и не говорил, так что в целом эксперимент удался.

Видео: YouTube