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Чей бензин лучше — наш или американский

Эксперт Колодочкин объяснил, почему наш 95-й бензин считается 91-м в США

Многие автоблогеры заявляют, что российские октановые числа в значительной степени уступают американским, а потому наш бензин АИ-95 от силы дотягивает до 91-го бензина в стране господина Трампа.

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Из-за этого многие автомобилисты уверены, что производители ГСМ их обманывают. Однако все дело в разной трактовке одного и того же понятия у нас и за океаном.

Измерения октановых чисел бензина происходят двумя основными способами – исследовательским и моторным. Соответствующие октановые числа у нас называют ОЧИ и ОЧМ. В США октановое число AKI (anti-knock index) определяют как среднее арифметическое между ОЧИ и ОЧМ. И если в инструкции к американскому автомобилю указан, например, 91-й бензин, то в России заливать в бак такой машины нужно как раз АИ-95. У нас же число 95 соответствует исследовательскому методу замеров.

Цифры за океаном выглядят скромно, но вcех устраивают.
Наши октановые числа выше американских. И это закономерно.

Примерные соотношения между нашими и американскими октановыми числами выглядят так:

АИ-92 = AKI 87АИ-95 = AKI 91АИ-98 = AKI 93

Таким образом, дело не в мнимой отсталости российских бензинов, а всего лишь в непонимании терминологии американских нефтеперерабатывающих компаний.

Техника вопроса

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Главная и самая известная характеристика бензина – это его октановое число (ОЧ). Оно характеризует его детонационную стойкость, то есть способность противостоять самовоспламенению под действием волны давления, образующейся в камере сгорания при горении топлива.

Величина ОЧ зависит от способа его измерения. В основном для этого применяют одноцилиндровые установки испытаний топлива с переменной степенью сжатия – УИТ. И установки эти в России и в США одинаковые.

В зависимости от режима работы, УИТ определяют два октановых числа – исследовательское ОЧИ и моторное ОЧМ. При определении ОЧИ обороты коленчатого вала составляют 600 об/мин, а для ОЧМ – 900 об/мин. Кроме того, при определении ОЧМ используют подогрев смеси перед двигателем.

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Моторное число ОЧМ лучше характеризует детонационную стойкость топлива при работе на максимальной мощности и при напряженном тепловом режиме (шоссейный цикл).

Исследовательское число ОЧИ, в свою очередь, точнее характеризует поведение топлива при частичной нагрузке мотора и меньшей тепловой нагрузке (городской цикл).

А предположение, что если ОЧИ измеряют где-то в лаборатории, то ОЧМ – на полигонах, как видите, неверно. Оба числа определяют на одной и той же установке.

Чувствительность бензина

Есть у бензинов такой параметр, как «Чувствительность» (англ. fuel sensitivity). Он, опять-таки, напрямую связан с октановыми числами, потому что чувствительность – это разница между ОЧИ и ОЧМ.

Чувствительность основных отечественных бензинов

Бензин

ОЧМ

ОЧИ

Чувствительность

АИ-80

76

80

4

АИ-92

83

92

9

АИ-95

85

95

10

АИ-98

88

98

10

Чем меньше чувствительность, тем лучше антидетонационные свойства бензина, тем выше универсальность топлива по детонационной стойкости при любых условиях эксплуатации. Любопытно, что по универсальности древний АИ-80 превосходит как АИ-95, так и АИ-98.

Поедет ли машина лучше на высокооктановом бензине

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Высокооктановый – вовсе не синоним слову «высококачественный» или «высококалорийный». Резвость мотору придает не октановое число бензина, а его собственная конструкция и настройка: степень сжатия, углы опережения зажигания и т.п.

Задача высокооктанового топлива – успешно противостоять появлению детонации. Поэтому при заправке обычной Гранты или Нивы бензином АИ-100 никакого прироста показателей вы не увидите.

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Колодочкин Михаил
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 55
26.02.2025 
Фото:freepik / freepik
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