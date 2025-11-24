#
Право знать состав: что даст водителям маркировка «спиртового» бензина

Биоэтанол до 20% не вредит двигателю, но представляет риск для уплотнений

В России может появиться обязательная маркировка для бензина с содержанием этанола.

С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

По его словам, это необходимо для открытости и защиты потребителей, поскольку в стране разрабатываются изменения, разрешающие увеличить долю этилового спирта в топливе с 1% до 10%. Важно ли это, и насколько вредна для мотора такая добавка, «За рулем» попросил рассказать специалистов.

В пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр пояснили, что добавление этанола в бензин нужно, прежде всего, для повышения октанового числа топлива, что снижает риск детонации и способствует более плавной, стабильной работе двигателя.

Однако этанол не лишен недостатков. Он обладает более низкой теплотой сгорания, из-за чего двигатель может терять мощность. При длительном хранении смесь может расслоиться, а этанол растворяет отложения в бензобаках, что грозит засорением фильтров и форсунок.

Исследования российских специалистов показывают, что при умеренной концентрации (до ~ 20%) биоэтанол не требует серьезных конструктивных доработок двигателя, но требует внимания к материалам уплотнений и топливной системе. Особенно в старых автомобилях.

Обязательная маркировка топлива с этанолом необходима, чтобы предотвратить спекуляции и обеспечить честную информацию для потребителей.

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

