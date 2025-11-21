#
>
В России подешевел бензин

Цена бензина АИ-92 на бирже за неделю снизилась на 5,3%

На Петербургской бирже цена бензина АИ-92 за неделю уменьшилась на 5,3%, тогда как АИ-95 подешевел на 2,6%, согласно данным торгов.

В пятницу к завершению сессии цена на АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России упала на 0,01% и составила 60 286 рублей за тонну. АИ-95 снизился на 0,43%, достигнув 71 055 рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо за неделю стало дешевле на 3,3%, а за день его цена поднялась на 0,52%, составив 57 240 рублей за тонну. Межсезонный сорт снизился на 5,1% по сравнению с прошлой пятницей, а за день снизился на 0,08%, до 54 895 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо за неделю подорожало на 0,13%, но в пятницу его цена уменьшилась на 0,77%, составив 74 090 рублей за тонну.

В последнее время оптовые и розничные цены на бензин в России заметно увеличивались летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью сообщали о нехватке топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали снижаться от рекордных значений.

Вице-премьер России Александр Новак объяснил это состояние запретами на экспорт и увеличением производства после завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Он также предполагает, что вскоре динамика на бирже отразится и на розничных ценах.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.

Источник:  РИА Новости
