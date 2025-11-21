В России подешевел бензин
На Петербургской бирже цена бензина АИ-92 за неделю уменьшилась на 5,3%, тогда как АИ-95 подешевел на 2,6%, согласно данным торгов.
В пятницу к завершению сессии цена на АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России упала на 0,01% и составила 60 286 рублей за тонну. АИ-95 снизился на 0,43%, достигнув 71 055 рублей за тонну.
Летнее дизельное топливо за неделю стало дешевле на 3,3%, а за день его цена поднялась на 0,52%, составив 57 240 рублей за тонну. Межсезонный сорт снизился на 5,1% по сравнению с прошлой пятницей, а за день снизился на 0,08%, до 54 895 рублей за тонну. Зимнее дизтопливо за неделю подорожало на 0,13%, но в пятницу его цена уменьшилась на 0,77%, составив 74 090 рублей за тонну.
В последнее время оптовые и розничные цены на бензин в России заметно увеличивались летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью сообщали о нехватке топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали снижаться от рекордных значений.
Вице-премьер России Александр Новак объяснил это состояние запретами на экспорт и увеличением производства после завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Он также предполагает, что вскоре динамика на бирже отразится и на розничных ценах.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Кроссовер Lada Azimut: сроки запуска...
|
Вспомним 1990-е: какие автомобили пытались делать в России? Тест
|
Моем машину зимой: 7 важных рекомендаций
Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.