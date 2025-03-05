Что и как стареет в вашей машине — чек-лист для замен

Эксперт Колодочкин назвал реальные сроки службы основных элементов в автомобиле

Автомобили ушедших эпох порой кажутся вечными – кто не любит порассуждать про моторы-миллионники или, скажем, про Победу, которая до сих пор у кого-то на ходу? На их фоне современные машины с их контроллерами и микропроцессорами кажутся бабочками-однодневками. Во многом так оно и есть.

Инженеры намеренно сокращают ресурс своих творений – и это относится к любой технике, а не только к автомобилям. Машина обязана безотказно отработать гарантийный срок, а затем у ее владельца должно возникнуть желание прийти в салон за новой моделью. Миллионникам в этом мире не место.

Срок службы кузова – самой дорогой части автомобиля – определяется не только условиями эксплуатации и хранения, но и качеством изготовления. А оно бывает разным.

Если у потребителя есть деньги, то никакие сверхживучие товары ему и не нужны. Рынок предлагает ему рестайлинговые модели автомобилей примерно раз в 2-3 года, а новые модели – каждые 4-6 лет. Но покупатель, который умеет считать деньги, хочет хотя бы примерно представлять, когда и что может сломаться или испортиться. Давайте начнем с простейших компонентов.

Основные технические жидкости автомобиля

Бензин в баке сохраняется год или два, незначительно теряя свойства за счет летучести отдельных фракций. А дизельное топливо сохраняет свои свойства примерно шесть месяцев (если стояла жара выше +25°С) и до года при более низких температурах. Очевидно, кроме того, что каждый полгода требуется сезонная смена ДТ.

Моторные масла. Для масла, залитого в двигатель, живучесть составляет примерно один год. Впрочем, для дачника, ездящего на своей старушке крайне редко, год может растянуться и на два: ничего смертельного с маслом не случится. А в запечатанной канистре срок хранения достигает пяти лет: в ней окисление идет гораздо медленнее.

Трансмиссионные жидкости. Тут многое зависит от пробега. При небольших пробегах ориентировочные цифры следующие: для МКП – примерно 8 лет, для АКП – 5-7 лет.

Тут многое зависит от пробега. При небольших пробегах ориентировочные цифры следующие: для МКП – примерно 8 лет, для АКП – 5-7 лет. Тормозные жидкости. Примерно 2-3 года при небольших и средних пробегах. На практике их меняют гораздо реже, но это, конечно же, неправильно: тормозные жидкости гигроскопичны, а потому при резком торможении могут и вскипеть.

Примерно 2-3 года при небольших и средних пробегах. На практике их меняют гораздо реже, но это, конечно же, неправильно: тормозные жидкости гигроскопичны, а потому при резком торможении могут и вскипеть. Охлаждающие жидкости. Конвейерные ОЖ солидных производителей служат примерно до 10 лет. В дальнейшем их желательно заменять раз в 3-4 года.

Конвейерные ОЖ солидных производителей служат примерно до 10 лет. В дальнейшем их желательно заменять раз в 3-4 года. Жидкости для ГУР и электрогидроусилителей. Живучесть составляет примерно 5-7 лет или 120-150 тысяч км пробега.

Салонный фильтр нуждается в ежегодной замене. Можно вообще его не менять, но тогда вас будут донимать бактерии. Воздушный фильтр следует заменять сообразно пробегу (обычно каждые 15 тысяч км). Масляный фильтр обязательно заменяем вместе с маслом. Топливный фильтр способен пережить всех: его меняют разве что при серьезном засорении.

Стеклоочистители. Это типичные расходники: нужна замена хотя бы дважды в год. В противном случае, приемлемого обзора не будет.

Свечи зажигания. Возраст на их состоянии никак не сказывается. Замена – только по пробегу от 30 до 60 и более тысяч километров. Хорошие иридиевые свечи прослужат и сотню тысяч километров.

Возраст на их состоянии никак не сказывается. Замена – только по пробегу от 30 до 60 и более тысяч километров. Хорошие иридиевые свечи прослужат и сотню тысяч километров. Ремни. В ГРМ необходима замена ремня строго согласно инструкции, а при небольших пробегах – не реже чем раз в 5 лет. Приводные ремни рекомендуем заменять по реальному состоянию.

Шины и резинотехнические изделия

По возрасту их никогда не меняют: денег жалко. Однако следует помнить, что в среднем обычные шины сохраняют исходные характеристики примерно 5 лет, а лучшие образцы – до 10 лет.

Тормозные шланги служат примерно 10 лет, но при малейших подозрениях (микротрещины, течи и т.п.) – менять немедленно.

Сайлентблоки. На практике такие детали не могут развалиться на куски, мгновенно лишив машину управляемости. Поэтому их замену можно проводить в соответствии с их реальным состоянием.

Шаровые опоры, рулевые наконечники и т.п. В первую очередь обычно страдают пыльники, поэтому рекомендуем замену по их реальному состоянию.

Шланги системы охлаждения. Срок службы – примерно 10 лет.

Электрика

Батарея может выйти из строя всего через пару лет, а бывает, что служит более десяти. Формально, если вашей АКБ более четырех лет, то, согласно ГОСТ, служить дольше она не обязана.

Электрические машины. Основные представители – стартер и генератор – служат очень долго, однако их здоровье подрывают влажный климат, а также частые поездки по соленым дорогам. Что касается моторчиков печки и обдува радиатора, то их ресурс сокращает неправильная мойка с попаданием воды в воздуховоды отопителя или непосредственно в электродвигатель охлаждения радиатора.

Сколько служит автомобиль

Судить об этом можно по среднему возрасту автомобилей. По данным агентства «Автостат», в РФ он сегодня составляет 15,5 года (по состоянию на конец февраля 2025 года).

Самыми «старыми» являются машины отечественных марок – их средний возраст равен 18,7 года. Также возрастными оказываются автомобили японских брендов, показатель которых составил 17,1 года.

У машин из других стран средний возраст ниже общероссийского уровня. Так, у «американцев» он находится на отметке 15,4 года. У «европейцев» данный показатель составил 13,6 года, еще ниже он у «корейцев» – 11,5 года.

А вот самыми «молодыми» в РФ являются легковые «китаянки», средний возраст которых равен всего лишь 4,9 года.

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