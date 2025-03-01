Иностранцы были без ума от этих советских машин: в чем секрет?

С 1948 по 1977 год МЗМА экспортировал более 1 миллиона автомобилей

Советский автопром, часто ассоциирующийся с грузовым транспортом при довольно посредственном легковом, имел особый бренд, покоривший иностранные рынки – Москвич. Эта неприметная на первый взгляд малолитражка сумела покорить зарубежные рынки, разойдясь миллионными тиражами.

Конечно, советские автомобили не могли похвастаться изысканным дизайном или передовыми технологиями, часто будучи переосмыслением западных моделей. Однако Москвичи, особенно модели 407, 408 и 412, нашли свою нишу, опираясь на другие преимущества.

Ключом к успеху Москвича стала его цена. В сравнении с западными аналогами, советские автомобили предлагали приемлемую стоимость, что делало их привлекательными для покупателей с ограниченным бюджетом, особенно в развивающихся странах. Эта доступность сыграла решающую роль, особенно в период с 1965 по 1970 годы, когда экспорт достиг своего пика – более 300 тысяч автомобилей.

Москвичи зарекомендовали себя как неприхотливые и надежные автомобили, способные выдерживать суровые условия эксплуатации. Это было особенно важно для стран с неразвитой дорожной инфраструктурой или экстремальным климатом. Простая конструкция позволяла легко и дешево ремонтировать машину, что было неоспоримым плюсом.

Значительный вклад в популяризацию Москвича внесли и спортивные достижения. Участие и победы в престижных ралли-рейдах, таких как «Лондон-Сидней» (1968) и «Лондон-Мехико» (1970), «Западные Сафари – Аргунгу» (1973), продемонстрировали надежность и выносливость автомобиля, значительно повысив его престиж на международной арене.

С 1958 по 1963 год экспорт Москвич-407 составил 120 903 автомобиля – внушительная цифра, составляющая более трети от общего количества выпущенных машин (359 980). Успех модели 407 подстегнул производство последующих моделей, таких как 403 (доработанный вариант 407) и 408, которые также пользовались спросом на внешних рынках. Кульминацией экспортного успеха стал Москвич-412, хотя после него экспортные поставки и сократились.

В итоге, с 1948 по 1977 год Московский завод малолитражных автомобилей (МЗМА, позже АЗЛК) экспортировал более 1 миллиона автомобилей.

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Источник: Прайм