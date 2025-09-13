Большой, рамный, дизельный: а каков расход? И почем ТО?
Какой он большой! Это первое впечатление, которое возникает, когда садишься за руль H9. Почти пять метров в длину и два в ширину! Ощущение массивности усиливают квадратные формы кузова и высоко поднятый капот.
Как едет Haval H9
Это первый автомобиль, на котором я регулярно пользуюсь системой обзора на 360 градусов. Даже после многих тысяч пройденных километров всё равно неуверенно маневрирую в узких проездах и на тесных парковках.
Доверять видеоконтролю можно, но осторожно. Графика классная, картинка реалистичная, указываемые расстояния до объектов (на экране даже высвечиваются значения в сантиметрах) достаточно точные. Только на изменения ситуации помощник реагирует с запаздываниями.
Дизельный Haval H9 во всём не приемлет спешки. Тронуться быстро не получается – при нажатии на газ сначала повисает продолжительная пауза, и лишь потом мотор начинает набирать обороты. А если продавливаешь педаль дальше, получаешь сильный пинок.
На повороты руля машина реагирует с запаздываниями и ощутимыми кренами, тормозит неохотно. Шустрить не хочется.
Зато при нежном обращении ехать на H9 комфортно. Дизель с солидным крутящим моментом 480 Н·м везет уверенно, автомат незаметно перебирает все девять передач, машина надежно стоит на прямой, хорошая шумоизоляция позволяет общаться, не повышая голос.
Подвеска комфортно отрабатывает все неровности. И чем больше автомобиль грузишь, тем мягче он стелет! При этом энергоемкость практически не падает. Прекрасный автомобиль для семейных выездов.
Каков расход топлива?
Дизели обычно показывают чудеса экономичности. Но это не про двигатель GW4D24. Средний расход – 9,8 л/100 км. При условии, что большую часть времени я езжу по загородным дорогам.
Из восьми литров удается «выезжать», если держишь не более 100 км/ч. На скоростной магистрали (120–130 км/ч) автомобиль потребляет около 10 л/100 км. В городе аппетит подскакивает до 13–14 литров.
Да, дизельный Н9 расходует в среднем на 2 л меньше бензинового. Но если учесть, что литр «солярки» дороже АИ‑95 на 5–6 рублей – экономия мизерная. При том, что цена дизельного H9 на 200 тысяч рублей выше, окупить переплату первому владельцу удастся очень не скоро. Ведь дизель еще и приходится обслуживать каждые 10 тысяч км, а не раз в 15 тысяч, как «бензинку».
Другие расходы
По стоимости обслуживания Haval плюс-минус схож с одноклассниками. Например, ТО‑10 000 у официалов обошлось чуть дороже 25 тысяч рублей. В цену входит (помимо контрольных операций) замена масла, воздушного, салонного и топливного фильтров. Дилеры используют масло разных производителей – нам залили Лукойл Genesis Special СЗ 5W-30.
Цены на обслуживание у дилеров могут существенно отличаться. На официальном сайте есть интерактивная карта, где указаны сервисные центры и расценки на ТО.
На 40 тысячах км меняют масло в переднем и заднем редукторах, поэтому стоимость ТО возрастает до 45 тысяч рублей. А на 50 тысячах км меняют масло в раздатке (35 тысяч рублей).
Самое дорогое обслуживание – на 60 тысяч – обойдется в среднем в 75 тысяч рублей. На этом этапе меняют масло в автомате. Чуть дешевле ТО‑70 000 км (63 тысяч рублей) – срок замены ремня ГРМ.
Подводим итоги длительного теста Haval H9
Наш Наval пробежал чуть меньше 20 тысяч км. Фактически, только прошел обкатку. Поломки при таком пробеге – редкость. Все механические и электронные системы работают исправно, видимых потеков рабочих жидкостей нет. Уровень масла в двигателе понизился по щупу примерно на треть от максимума до минимума – нормально для трассы.
Кузов – в отличном состоянии, всего несколько сколов на передней части. Слой лакокрасочного покрытия на всех наружных панелях толстый и ровный – от 130 до 145 мкм, все детали оцинкованы.
На этом пробеге H9 показал себя практичным и надежным. И вполне пригодным для наших дорог – как скоростных трасс, так и труднопроходимых проселков.
А еще у него неординарная запоминающаяся внешность. Денежные затраты были исключительно на топливо и плановое обслуживание.
Haval H9, 2.4D (184 л. с.), A9
- Изготовитель – Great Wall Motor, Китай
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2025
- Пробег на момент отчета – 18 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (7000–18 000 км)*
- Из них на дизтопливо (средний расход 9,8 л/100 км) – 74 386 руб.
- ТО‑10 000 – 26 459 руб.
- Общие расходы – 100 841 руб.
- Стоимость 1 км пробега – 9,16 руб.
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
