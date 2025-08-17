16 000 км с большим «китайцем» — у пассажиров есть претензии
HAVAL H9, 2.4D (184 л. с.), A9
- Изготовитель – Great Wall Motor, Китай
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2025
- Пробег на момент отчета – 16 000 км
При столь внушительных габаритах Haval H9 багажник с поднятыми сиденьями третьего ряда кажется крохотным. Объем по данным производителя – всего 88 л. Глубина – 25 см по полу, на уровне плеч – меньше 15 см.
Не помещаются даже чемоданы для ручной клади – только небольшие пакеты, сумки, рюкзаки. Зато в пятиместном варианте в грузовой отсек можно впихнуть гору вещей – он почти метр глубиной и шириной 115 см в самом узком месте.
А по полупустому багажнику вещи летают от стены к стене – нет ни ниш для мелочевки, ни разделителей, ни даже петель для фиксирующей сетки. Вдобавок спинки сидений третьего ряда не складываются вровень с полом, и вся поклажа постоянно скатывается к пятой двери.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?
Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.
- Большой тест внедорожников Haval H9, KGM Rexton и Oting Paladin – по этой ссылке.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм