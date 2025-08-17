#
16 000 км с большим «китайцем» — у пассажиров есть претензии

Опубликован отчет с длительного теста дизельного Haval H9 из парка «За рулем»

HAVAL H9, 2.4D (184 л. с.), A9

А по полупустому багажнику вещи летают от стены к стене – нет ни ниш для мелочевки, ни разделителей, ни даже петель для фиксирующей сетки. Вдобавок спинки сидений третьего ряда не складываются вровень с полом, и вся поклажа постоянно скатывается к пятой двери.

При трехрядной конфигурации салона Haval H9 багажник «съеживается» до 88 л. Чем меньше пассажиров, тем больше вещей можно взять с собой, но никаких приспособлений для размещения багажа не предусмотрено, и даже спинки третьего ряда при складывании не ложатся в ровный пол.
При трехрядной конфигурации салона Haval H9 багажник «съеживается» до 88 л. Чем меньше пассажиров, тем больше вещей можно взять с собой, но никаких приспособлений для размещения багажа не предусмотрено, и даже спинки третьего ряда при складывании не ложатся в ровный пол.

  Большой тест внедорожников Haval H9, KGM Rexton и Oting Paladin – по этой ссылке.
Отзывы о Haval H9 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H9  2016
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
отличная машина
Недостатки:
нет
Комментарий:
Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.
0