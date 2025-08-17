16 000 км с большим «китайцем» — у пассажиров есть претензии

Опубликован отчет с длительного теста дизельного Haval H9 из парка «За рулем»

HAVAL H9, 2.4D (184 л. с.), A9

Изготовитель – Great Wall Motor, Китай

– Great Wall Motor, Китай Год выпуска – 2024

– 2024 В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2025

– с апреля 2025 Пробег на момент отчета – 16 000 км

При столь внушительных габаритах Haval H9 багажник с поднятыми сиденьями третьего ряда кажется крохотным. Объем по данным производителя – всего 88 л. Глубина – 25 см по полу, на уровне плеч – меньше 15 см.

Не помещаются даже чемоданы для ручной клади – только небольшие пакеты, сумки, рюкзаки. Зато в пятиместном варианте в грузовой отсек можно впихнуть гору вещей – он почти метр глубиной и шириной 115 см в самом узком месте.

А по полупустому багажнику вещи летают от стены к стене – нет ни ниш для мелочевки, ни разделителей, ни даже петель для фиксирующей сетки. Вдобавок спинки сидений третьего ряда не складываются вровень с полом, и вся поклажа постоянно скатывается к пятой двери.

При трехрядной конфигурации салона Haval H9 багажник «съеживается» до 88 л. Чем меньше пассажиров, тем больше вещей можно взять с собой, но никаких приспособлений для размещения багажа не предусмотрено, и даже спинки третьего ряда при складывании не ложатся в ровный пол.

