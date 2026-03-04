В продажу вышел новый дешевый кроссовер Nissan с атмосферным мотором

В РФ начались продажи кроссоверов Nissan Qashqai по цене от 1,7 млн рублей

В Россию по параллельному импорту начали поставлять обновленные кроссоверы Nissan Qashqai второго поколения с приставкой Glory.

Машины выпускаются совместным предприятием Dongfeng-Nissan в КНР, цена на них стартует от 1 690 000 рублей.

Это заметно дешевле основных конкурентов: Haval Jolion стоит от 1 999 000 рублей, а Belgee X50 – от 2 479 990 рублей. Самые доступные предложения – во Владивостоке (под заказ). Например, за 1,69 млн там можно заказать кроссовер с климат-контролем, кожаным салоном и светодиодной оптикой. В других регионах цены выше: от 1,93 млн в Красноярске до 2,2 млн в Москве и Кемерово.

Все Кашкаи оснащаются 2,0-литровым «атмосферником» (140 л. с.), вариатором и передним приводом.

Все Кашкаи оснащаются 2,0-литровым «атмосферником» (140 л. с.), вариатором и передним приводом.