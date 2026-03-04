#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В продажу вышел новый дешевый кроссовер Nissan с атмосферным мотором

В РФ начались продажи кроссоверов Nissan Qashqai по цене от 1,7 млн рублей

В Россию по параллельному импорту начали поставлять обновленные кроссоверы Nissan Qashqai второго поколения с приставкой Glory.

Машины выпускаются совместным предприятием Dongfeng-Nissan в КНР, цена на них стартует от 1 690 000 рублей.

Это заметно дешевле основных конкурентов: Haval Jolion стоит от 1 999 000 рублей, а Belgee X50 – от 2 479 990 рублей. Самые доступные предложения – во Владивостоке (под заказ). Например, за 1,69 млн там можно заказать кроссовер с климат-контролем, кожаным салоном и светодиодной оптикой. В других регионах цены выше: от 1,93 млн в Красноярске до 2,2 млн в Москве и Кемерово.

Все Кашкаи оснащаются 2,0-литровым «атмосферником» (140 л. с.), вариатором и передним приводом.

Ранее «За рулем» сообщал , что в РФ начались продажи новой версии лифтбека Lada Granta по цене от 1 млн рублей.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 2624
04.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+15