Хорошо знакомый кроссовер Nissan снова в продаже: называем цены

В РФ возобновили продажи Nissan Qashqai в версии из КНР по цене от 1,8 млн руб.

На отечественном автомобильном рынке активно появляется Nissan Qashqai Glory – обновленная версия второго поколения кроссовера, разработанная специально для китайского рынка. Сейчас объявлений на сайтах продажи автомобилей насчитывается свыше сотни предложений по цене от 1 790 000 рублей.

Nissan Qashqai

Самый доступный вариант «под ключ» предлагают привезти из Владивостока всего за 1 790 000 рублей. Этот автомобиль в комплектации Leading: тут есть бесключевой доступ, кнопка пуска мотора, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера с обзором на 360 градусов и парковочные датчики. К тому же климат-контроль с двумя зонами, руль из пластика с мультифункционалом и кожа на сиденьях делают поездки комфортнее.

В Воронеже можно купить чуть более укомплектованный Qashqai Glory за 2 100 000 рублей. Помимо кожи с перфорацией, здесь добавили кожаную оплетку руля, навигацию, цифровую панель приборов, панорамный люк и адаптивный круиз-контроль – все это выводит комплектацию на новый уровень.

Интерьер Nissan Qashqai

Такая же модель с похожими характеристиками продаётся за 2 150 000 рублей в Красноярске, Барнауле, Новосибирске, Кирове, Уфе, Санкт-Петербурге и в подмосковных Котельниках.

В Набережных Челнах цена достигает 2 250 000 рублей, в Тюмени – 2 262 000, в Омске и Самаре – около 2 290 000. В других крупных городах (Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Пермь и другие) запросы за Qashqai Glory стартуют от 2 330 000 и выше. Если взглянуть на автомобили в наличии, то поймете, что цены еще выше: в Сочи – 2 675 000 рублей, в Пензе – 2 740 000, в московских и петербургских автосалонах уже от 3 049 000, в Екатеринбурге – более 3 миллионов, в Воронеже на пике около 3 219 000 рублей.

Неважно, где бы покупатель ни выбрал машину, под капотом у всех без исключения стоит 2-литровый атмосферный мотор с мощностью 140 л. с., который сопряжен с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Такая связка обеспечивает привычную для многих плавность хода и экономию топлива в городских условиях.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликованы фотографии нового кроссовера Renault.

«За рулем» можно читать и в MAX