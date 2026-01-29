#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan Qashqai
29 января
Хорошо знакомый кроссовер Nissan снова в продаже: называем цены
В РФ возобновили продажи Nissan Qashqai в...
Электрокары набирают популярность: как меняется авторынок Беларуси
29 января
Электрокары набирают популярность: как меняется авторынок Беларуси
БАА: белорусский авторынок в 2025 году вырос на...
Hongqi HS5
29 января
Этот премиальный кроссовер неожиданно стал доступнее в РФ: называем цены
Hongqi HS5 2024 года подешевел на 260-340 тысяч...

Хорошо знакомый кроссовер Nissan снова в продаже: называем цены

В РФ возобновили продажи Nissan Qashqai в версии из КНР по цене от 1,8 млн руб.

На отечественном автомобильном рынке активно появляется Nissan Qashqai Glory – обновленная версия второго поколения кроссовера, разработанная специально для китайского рынка. Сейчас объявлений на сайтах продажи автомобилей насчитывается свыше сотни предложений по цене от 1 790 000 рублей.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Рекомендуем
Как быстро прогреть салон автомобиля даже в сильный мороз?

Самый доступный вариант «под ключ» предлагают привезти из Владивостока всего за 1 790 000 рублей. Этот автомобиль в комплектации Leading: тут есть бесключевой доступ, кнопка пуска мотора, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера с обзором на 360 градусов и парковочные датчики. К тому же климат-контроль с двумя зонами, руль из пластика с мультифункционалом и кожа на сиденьях делают поездки комфортнее.

В Воронеже можно купить чуть более укомплектованный Qashqai Glory за 2 100 000 рублей. Помимо кожи с перфорацией, здесь добавили кожаную оплетку руля, навигацию, цифровую панель приборов, панорамный люк и адаптивный круиз-контроль – все это выводит комплектацию на новый уровень.

Интерьер Nissan Qashqai
Интерьер Nissan Qashqai

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Такая же модель с похожими характеристиками продаётся за 2 150 000 рублей в Красноярске, Барнауле, Новосибирске, Кирове, Уфе, Санкт-Петербурге и в подмосковных Котельниках.

Рекомендуем
Рулевая, наконечники, вариатор — все поломки второго Кашкая

В Набережных Челнах цена достигает 2 250 000 рублей, в Тюмени – 2 262 000, в Омске и Самаре – около 2 290 000. В других крупных городах (Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Пермь и другие) запросы за Qashqai Glory стартуют от 2 330 000 и выше. Если взглянуть на автомобили в наличии, то поймете, что цены еще выше: в Сочи – 2 675 000 рублей, в Пензе – 2 740 000, в московских и петербургских автосалонах уже от 3 049 000, в Екатеринбурге – более 3 миллионов, в Воронеже на пике около 3 219 000 рублей.

Неважно, где бы покупатель ни выбрал машину, под капотом у всех без исключения стоит 2-литровый атмосферный мотор с мощностью 140 л. с., который сопряжен с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Такая связка обеспечивает привычную для многих плавность хода и экономию топлива в городских условиях.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликованы фотографии нового кроссовера Renault.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 8
29.01.2026 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+14