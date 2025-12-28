#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
JAC RF8
28 декабря
Добротный минивэн российской сборки был замечен на дорогах до старта продаж
В РФ зарегистрировали первые семь JAC RF8 до...
Большой полноприводный кроссовер локализуют в РФ – вот что известно
28 декабря
Большой полноприводный кроссовер локализуют в РФ – вот что известно
Jaecoo J8 в России может заменить...
Toyota Camry
28 декабря
Знаменитая Камри снова в России: подробности
Toyota зарегистрировала товарный знак Camry в...

Проверенный временем японский кроссовер снова начли продавать в России

Кроссоверы Nissan Qashqai поставляются в РФ из КНР с ценами от 1,7 млн рублей

Кроссовер Nissan Qashqai второго поколения, который в России выпускали до 2022 года, теперь доступен неофициально в обновлённой версии, поступающей для Китая. Эта модель продаётся как из наличия, так и под заказ, цены начинаются примерно с 1,7 миллиона рублей.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

Для сравнения, китайская модель Haval Jolion в базовой версии с механической коробкой передач стоит чуть дороже – 1,799 миллиона рублей. Аналогичный компактный кроссовер Chery Tiggo 4 оценивается уже на уровне 1,999 миллиона, а стоимость GAC GS3 стартует от 2,449 миллиона рублей.

Во Владивостоке рестайлинговый Nissan Qashqai второго поколения из Китая в комплектации Leading можно заказать минимум за 1 700 190 рублей. В эту комплектацию входят система бесключевого доступа с кнопкой запуска, мультимедийный экран большого размера, камера кругового обзора с парктрониками, двухзонный климат-контроль, кожаная обивка сидений и рулевого колеса, панорамная крыша и другие опции.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В других городах России цена на такую же комплектацию варьируется. Например, в Новосибирске Qashqai можно приобрести за 2 150 000 рублей, в Санкт-Петербурге – за 2 190 000 рублей, а в Москве – от 2 300 000 рублей. В некоторых городах цена поднимается до 2,3 миллиона рублей и выше.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Стоимость моделей, которые есть в наличии, выше. В Пензе автомобиль оценивается в 3 050 000 рублей, в Ярославле – в 3 250 000 рублей, а в Ростове-на-Дону – почти в 3,5 миллиона рублей.

Все предлагаемые кроссоверы комплектуются одинаковым мотором – 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 140 лошадиных сил, который работает с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Авито
Количество просмотров 6
28.12.2025 
Фото:Авито
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+14