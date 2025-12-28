Проверенный временем японский кроссовер снова начли продавать в России

Кроссоверы Nissan Qashqai поставляются в РФ из КНР с ценами от 1,7 млн рублей

Кроссовер Nissan Qashqai второго поколения, который в России выпускали до 2022 года, теперь доступен неофициально в обновлённой версии, поступающей для Китая. Эта модель продаётся как из наличия, так и под заказ, цены начинаются примерно с 1,7 миллиона рублей.

Nissan Qashqai

Для сравнения, китайская модель Haval Jolion в базовой версии с механической коробкой передач стоит чуть дороже – 1,799 миллиона рублей. Аналогичный компактный кроссовер Chery Tiggo 4 оценивается уже на уровне 1,999 миллиона, а стоимость GAC GS3 стартует от 2,449 миллиона рублей.

Во Владивостоке рестайлинговый Nissan Qashqai второго поколения из Китая в комплектации Leading можно заказать минимум за 1 700 190 рублей. В эту комплектацию входят система бесключевого доступа с кнопкой запуска, мультимедийный экран большого размера, камера кругового обзора с парктрониками, двухзонный климат-контроль, кожаная обивка сидений и рулевого колеса, панорамная крыша и другие опции.

В других городах России цена на такую же комплектацию варьируется. Например, в Новосибирске Qashqai можно приобрести за 2 150 000 рублей, в Санкт-Петербурге – за 2 190 000 рублей, а в Москве – от 2 300 000 рублей. В некоторых городах цена поднимается до 2,3 миллиона рублей и выше.

Nissan Qashqai

Стоимость моделей, которые есть в наличии, выше. В Пензе автомобиль оценивается в 3 050 000 рублей, в Ярославле – в 3 250 000 рублей, а в Ростове-на-Дону – почти в 3,5 миллиона рублей.

Все предлагаемые кроссоверы комплектуются одинаковым мотором – 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 140 лошадиных сил, который работает с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

