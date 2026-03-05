Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Назван самый популярный гибрид в России

Бренд Voyah по итогам февраля стал лидером по продажам в сегменте NEV в России

Китайский автопроизводитель Voyah в феврале 2026 года стал лидером российского рынка автомобилей на новых источниках энергии, то есть электромобилей и гибридов. По сути, бренд обогнал всех конкурентов в этом сегменте. Если же брать общий рейтинг премиальных марок, куда входят и машины с ДВС, включая параллельный импорт, то Voyah оказался на второй строчке.

За прошлый месяц в стране зарегистрировали 885 автомобилей этой марки. А за январь и февраль вместе – уже 1759 штук. Получается, почти каждый пятый новый электромобиль или гибрид, проданный в России, теперь носит значок Voyah. Его доля в сегменте NEV достигла 18,4%.

Основной драйвер роста – кроссовер Voyah Free. Только в феврале его зарегистрировали 689 раз, а за два месяца набралось 1408 регистраций. Эта модель не просто лидирует среди «зеленых» автомобилей, она еще и возглавила топ-20 всех премиальных моделей в стране, независимо от типа двигателя. На Free приходится 14,3% всего сегмента электромобилей и гибридов и 9,9% премиального рынка.

Voyah Free
Voyah Free

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Другие модели бренда тоже показывают положительную динамику. Регистрации бизнес-седана Voyah Passion в феврале выросли на 11% по сравнению с январем, а минивэна Voyah Dream – сразу на 22%. Кстати, это уже не первый успех марки: по итогам января она занимала второе место среди всех брендов в сегменте NEV и первое – среди премиальных.

Voyah – это премиальный китайский бренд, который фокусируется на гибридных и электрических автомобилях. На российском рынке он представлен тремя моделями: уже упомянутыми кроссовером Free, седаном Passion и минивэном Dream. Все они собираются на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. А в конце 2025 года в России представили четвертую модель – большой кроссовер Taishan , который в будущем должен конкурировать с китайским же Li Auto L9.

Ранее «За рулем» сообщал , что в продажу вышел новый дешевый кроссовер Nissan с атмосферным мотором.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Voyah
Количество просмотров 627
05.03.2026 
Фото:Voyah
Поделиться:
Оцените материал:
0