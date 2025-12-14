Экология
Voyah провел премьеру гибридного флагманского седана

В Китае прошла официальная презентация седана Voyah Passion L

Бренд Voyah 10 декабря провел премьеру седана Passion с индексом L в Китае. Он оказался на 37 мм длиннее, на 15 мм шире и на 17 мм выше стандартного Passion, ранее представленного в России.

Voyah Passion L
Voyah Passion L

Внешний вид автомобиля значительно изменился, на нем появились «двухэтажные» фары и большая решетка радиатора, а также дизайн колесных дисков, напоминающий флагманский внедорожник Taishan, который был показан в России одновременно с премьерой модели.

Габариты Passion L составляют 5125×1985×1522 мм. Интерьер был переработан: вместо трех дисплеев и дополнительного тачскрина установлены два отдельных экрана – приборный и мультимедийный.

Интерьер Voyah Passion L
Интерьер Voyah Passion L

Силовая установка нового седана включает два электромотора мощностью 204 и 313 л. с., а также бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, мощностью 150 л. с. Седан способен проехать 328 км на одном заряде по циклу WLTP.

Задняя ось автомобиля сделана управляемой для улучшения маневренности, а полуавтономная система вождения разработана совместно с Huawei.

Интерьер Voyah Passion L
Интерьер Voyah Passion L

В пресс-службе Voyah сообщили, что новый Passion L в ближайшем будущем будет доступен для покупки только в Китае, тогда как в России продолжится продажа текущей версии – гибридного седана Passion EVR. Сборка данной модели осуществляется на производственных мощностях завода в Липецкой области.

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

Источник:  Voyah
Ушакова Ирина
Фото:Voyah
14.12.2025 
Фото:Voyah
