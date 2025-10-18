#
Экономичный мотор и адаптация для России — первый седан нашел своего хозяина

В России реализован первый гибридный седан Voyah Passion EVR

Гибридный седан Voyah Passion EVR поступил в продажу в России, первый экземпляр был куплен клиентом дилерского центра АГ «Авилон».

Вы даже не узнаете о поломке — о чем молчит «Check Engine»

Как отметил директор дивизиона Игорь Назаров, модель будет доступна лишь в одной премиум комплектации, которая полностью отвечает требованиям современного седана. Эта версия станет единственной в продажах, электрическая модификация не предполагается.

По прогнозам Назарова, от нового седана ожидается около 10% в общем объеме продаж компании Voyah на российском рынке. В числе основных конкурентов Voyah Passion EVR он выделил Exlantix ES.

Voyah Passion EVR
Voyah Passion EVR

Флагманская версия собирается на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Благодаря локализации, седан участвует в программе льготного автокредитования, что позволяет снизить его стоимость с 5 590 000 до 4 665 000 рублей.

Voyah Passion EVR построен на платформе ESSA. Он оборудован гибридной силовой установкой, включающей турбированный двигатель и два электромотора. Разгон до 100 км/ч происходит за 5,9 секунды, суммарный запас хода достигает 1 000 км, с возможностью проезда 200 км только на электротяге.

Интерьер Voyah Passion EVR
Интерьер Voyah Passion EVR

В стандартное оснащение входят адаптивная пневматическая подвеска «Ковёр-самолёт» (Magic Carpet), интеллектуальный полный привод, более 20 электронных ассистентов, а также зимний пакет для российских условий. Кроме того, седан поддерживает русифицированное мобильное приложение с функциями телематики и дистанционного управления.

Источник:  Автостат
Фото:Voyah
18.10.2025 
