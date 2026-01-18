Замена Mercedes GLS: в РФ начались продажи нового стильного кроссовера
Один из крупных дилеров в столице запустил прием предзаказов на кроссовер Voyah Taishan в комплектации MAX+. Эта модель представляет собой большой SUV, по размерам сопоставимый с Mercedes GLS. Длина машины достигает 5230 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1817 мм, а колесная база равна 3120 мм.
Voyah Taishan оборудован гибридной силовой установкой, включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель, два электромотора с общей мощностью 517 л. с. и аккумулятор емкостью 65 кВт·ч.
Трехкамерная пневматическая подвеска, полноуправляемое шасси, адаптивный круиз-контроль, матричные светодиодные фары и комплекс электронных ассистентов на базе лидара входят в стандартное оснащение.
Комфорт обеспечивают акустическая система с 32 динамиками, дополнительные экраны для пассажиров на заднем ряду, а также передние и задние сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем.
Текущие данные от дилера указывают, что три автомобиля Voyah Taishan уже в пути и готовятся к доставке в Россию. С учетом утилизационного сбора цена машины составляет 8 350 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!