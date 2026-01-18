#
18 января
Замена Mercedes GLS: в РФ начались продажи нового стильного кроссовера
На российском рынке появились паркетники Voyah...

Замена Mercedes GLS: в РФ начались продажи нового стильного кроссовера

На российском рынке появились паркетники Voyah Taishan в комплектации MAX+

Один из крупных дилеров в столице запустил прием предзаказов на кроссовер Voyah Taishan в комплектации MAX+. Эта модель представляет собой большой SUV, по размерам сопоставимый с Mercedes GLS. Длина машины достигает 5230 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1817 мм, а колесная база равна 3120 мм.

Voyah Taishan
Voyah Taishan

Voyah Taishan оборудован гибридной силовой установкой, включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель, два электромотора с общей мощностью 517 л. с. и аккумулятор емкостью 65 кВт·ч.

Трехкамерная пневматическая подвеска, полноуправляемое шасси, адаптивный круиз-контроль, матричные светодиодные фары и комплекс электронных ассистентов на базе лидара входят в стандартное оснащение.

Интерьер Voyah Taishan
Интерьер Voyah Taishan

Комфорт обеспечивают акустическая система с 32 динамиками, дополнительные экраны для пассажиров на заднем ряду, а также передние и задние сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем.

Текущие данные от дилера указывают, что три автомобиля Voyah Taishan уже в пути и готовятся к доставке в Россию. С учетом утилизационного сбора цена машины составляет 8 350 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.

