В Россию привезут гибридный автомобиль Voyah Taishan. «За рулем» узнал подробности

Новый полноразмерный кроссовер Voyah Taishan в Китае стоит от 380 тысяч юаней

Китайский автопроизводитель Voyah представил на внутреннем рынке свой новый премиальный кроссовер – Voyah Taishan.

Примечательно, что на онлайн-презентацию были приглашены и российские автожурналисты, что является веским поводом ожидать скорого вывода модели на российский рынок.

Модель относится к классу полноразмерных кроссоверов с габаритами: 5,2 метра – в длину, 2 метра – в ширину и 1,8 метра – в высоту.

Внутреннее пространство организовано по схеме 2+2+2 и рассчитано на шесть человек.

В салоне есть проекционный дисплей с дополненной реальностью, встроенный холодильник, откидные столики для пассажиров, двухсекционная панорамная крыша и развлекательный экран под потолком.

Voyah Taishan

В основе кроссовера – гибридная силовая установка (EREV), сочетающая два электромотора и бензиновый двигатель. Ее суммарная мощность составляет 517 л.с. Тяговая батарея емкостью 65 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 350 км по стандарту WLTP. Благодаря технологии быстрой зарядки 5C, батарею можно пополнить с 20% до 80% всего за 12 минут.

До «сотни» Voyah Taishan разгоняется за 5,2 секунды.

Ожидается, что в России цена на Voyah Taishan будет примерно в два раза выше, чем в Китае. В связи с этим аналитики прогнозируют, что кроссовер займет нишевое положение на рынке, став символом статуса для своих владельцев.

Мнение эксперта

Юрий Тимкин, редактор журнала «За рулем»:

– Ощущения от машины двойственные. С одной стороны, это бесспорно продвинутый автомобиль. Запас хода 1400 км (из них 350 – в чисто электрическом режиме), адаптивные фары, способные не только освещать повороты, но и работать как кинопроектор, сейф в салоне, электропривод дверей, акустика с 32 динамиками – все это впечатляет. Но мне в этой машине не хватило индивидуальности.

Экстерьер отсылает к Mercedes-Maybach GLS. А салон, пусть и отделан великолепно, выглядит незатейливо: компактная приборка и большой экран на центральной консоли – такую архитектуру сейчас используют даже недорогие модели. А хочется изюминки – как в Rolls-Royce или нашем Аурусе. Чтобы издалека было понятно – это эксклюзив.

Что касается цены, то в Китае вилка – от 380 до 510 тысяч юаней (4,3–5,8 млн рублей). Соответственно, вряд ли в России начальная стоимость окажется ниже 10 млн рублей.

Зато нам можно надеяться на поставку доработанной версии. Если в Китае Taishan будет доступен как параллельный гибрид, то в Россию с большой вероятностью привезут более практичный последовательно-параллельный – при такой схеме ДВС может вращать колеса напрямую, а не только работать в режиме генератора. Надеюсь, эти планы сбудутся.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ