Кроссовер Voyah Taishan получил крутейший автопилот от Huawei 3-го уровня

Voyah анонсировала выход на рынок Voyah Taishan в четвертом квартале 2024 года

Бренд Voyah от Dongfeng Motor представил тизеры нового флагманского кроссовера Taishan, выход которого намечен на четвертый квартал этого года.

Ключевыми особенностями новинки станут система условно-автономного вождения 3-го уровня Huawei Qiankun ADS 4.0 Ultra с четырьмя лидарами и высоковольтная платформа 800 В.

Модель, построенная на архитектуре Tianyuan и позиционируется как полноразмерный шестиместный SUV длиной 5,3 метра и колесной базой 3,1 метра. В его основе лежит платформа Dongfeng, работающая на базе автомобильных модулей Huawei Qiankun.

Экстерьер выполнен в фирменном стиле бренда, с узнаваемой решеткой радиатора, тонкими фарами и лидаром на передней части крыши, а в оформлении боковин использованы полускрытые дверные ручки и многоспицевые диски.

На данный момент подробности о трехрядном салоне и силовой установке не разглашаются. Как сообщил генеральный директор Voyah Лу Фан, автомобиль проходит летние испытания в Синьцзяне совместно с Huawei для тестирования интеллектуальных систем.

Кроссовер может получить как полностью электрическую версию (BEV) с полным приводом мощностью 500 кВт (671 л.с.), разгоном до 100 км/ч менее чем за 4 секунды и запасом хода до 700 км, так и гибридную модификацию.