Voyah готовит новый крутой кроссовер — первые фото интерьера
Бренд Voyah готовит запуск нового электрического кроссовера под названием Zhiyin, который за пределами Китая будет носить имя Courage.
Его дебют запланирован на август, и в преддверии события производитель опубликовал официальные изображения интерьера модели.
Внутри нового Voyah Courage находятся цифровая приборная панель, трехспицевый мультируль, крупный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, холодильник, платформа для беспроводной зарядки мобильных устройств и динамики с подсветкой, встроенные в двери. Также предусмотрены двухзонный климат-контроль, ароматизатор воздуха и откидные столики для пассажиров на заднем ряду.
Ключевой особенностью Voyah Courage станет интеллектуальная система Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS 4, оснащенная множеством датчиков и LiDAR-сканером, установленным на крыше кроссовера.
Габариты кузова составляют 4810 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1636 мм в высоту, с колесной базой 2925 мм. Модель получит обновленную светодиодную оптику, черные боковые стойки, создающие видимость парящей крыши, а также 20-дюймовые колесные диски в двух вариантах дизайна: Starburst и Star Vortex.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: CarNewsChina