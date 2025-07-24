Voyah готовит новый крутой кроссовер — первые фото интерьера

Представлены фото интерьера нового электрического кроссовера Voyah Courage

Бренд Voyah готовит запуск нового электрического кроссовера под названием Zhiyin, который за пределами Китая будет носить имя Courage.

Его дебют запланирован на август, и в преддверии события производитель опубликовал официальные изображения интерьера модели.

Внутри нового Voyah Courage находятся цифровая приборная панель, трехспицевый мультируль, крупный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, холодильник, платформа для беспроводной зарядки мобильных устройств и динамики с подсветкой, встроенные в двери. Также предусмотрены двухзонный климат-контроль, ароматизатор воздуха и откидные столики для пассажиров на заднем ряду.

Интерьер Voyah Courage

Ключевой особенностью Voyah Courage станет интеллектуальная система Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS 4, оснащенная множеством датчиков и LiDAR-сканером, установленным на крыше кроссовера.

Voyah Courage

Габариты кузова составляют 4810 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1636 мм в высоту, с колесной базой 2925 мм. Модель получит обновленную светодиодную оптику, черные боковые стойки, создающие видимость парящей крыши, а также 20-дюймовые колесные диски в двух вариантах дизайна: Starburst и Star Vortex.

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Источник: CarNewsChina