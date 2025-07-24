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Voyah готовит новый крутой кроссовер — первые фото интерьера

Представлены фото интерьера нового электрического кроссовера Voyah Courage

Бренд Voyah готовит запуск нового электрического кроссовера под названием Zhiyin, который за пределами Китая будет носить имя Courage.

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Его дебют запланирован на август, и в преддверии события производитель опубликовал официальные изображения интерьера модели.

Внутри нового Voyah Courage находятся цифровая приборная панель, трехспицевый мультируль, крупный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, холодильник, платформа для беспроводной зарядки мобильных устройств и динамики с подсветкой, встроенные в двери. Также предусмотрены двухзонный климат-контроль, ароматизатор воздуха и откидные столики для пассажиров на заднем ряду.

Интерьер Voyah Courage
Интерьер Voyah Courage
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Ключевой особенностью Voyah Courage станет интеллектуальная система Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS 4, оснащенная множеством датчиков и LiDAR-сканером, установленным на крыше кроссовера.

Voyah Courage
Voyah Courage

Габариты кузова составляют 4810 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1636 мм в высоту, с колесной базой 2925 мм. Модель получит обновленную светодиодную оптику, черные боковые стойки, создающие видимость парящей крыши, а также 20-дюймовые колесные диски в двух вариантах дизайна: Starburst и Star Vortex.

Voyah Courage
Voyah Courage
Voyah Courage
Интерьер Voyah Courage

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:Voyah
Количество просмотров 5
24.07.2025 
Фото:Voyah
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