#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Компактный кроссовер VW уже в продаже: цена очень приятная

VW T-Cross делит базу с хэтчбеком Polo и поставляется по схеме параимпорта

В России появился в продаже один из самых доступных паркетников Volkswagen – компактный T-Cross.

Рекомендуем
Автомобиль привозят по схеме параллельного импорта, но ценник оказался на удивление приятным: в зависимости от города и комплектации кроссовер можно заказать от 1 миллиона 400 тысяч рублей. Это заметно меньше, чем просят сейчас за многих одноклассников из Поднебесной. Например, уходящий Chery Tiggo 4 на классифайдах оценивают минимум в 2,1 миллиона.

В основе Т-Кросса лежит проверенная платформа MQB-A0, которую в России отлично знают по хэтчбеку Polo. Дорожный просвет у новинки составляет солидные 184 мм.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Самый бюджетный вариант во Владивостоке радует не только ценой, но и насыщенным оснащением: трехцветный салон с эко-кожей, панорамная крыша, цифровая приборка и двухзонный климат-контроль. Московский дилер просит за такой же кроссовер уже 2,1 млн, и у него, например, руль пластиковый вместо кожаного, а климат – обычный кондиционер.

Рекомендуем
Обе версии – это китайская сборка совместного предприятия SAIC-Volkswagen. От европейского собрата наш Т-Cross отличается удлиненной на девять сантиметров колесной базой, что добавляет простора в салоне. Под капотом – знакомый по бюджетным моделям надежный полуторалитровый атмосферник мощностью 110 лошадей в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод, правда, только передний, но для города этого более чем достаточно.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 7
06.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen T-Cross (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen T-Cross  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Внешне красивый, внутри тоже отлично, я бы предложил двигатель 1,6 MPI и 6 АКПП(Asin) и будет отлетать как пирожки не хуже KIA Rio X-Line
Недостатки:
Пока не увидел, понятно что на рынок РФ может не поступить.
Комментарий:
Скорее бы вышел в комплектации которую я выше указал по движку и коробке передач
0