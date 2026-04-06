Компактный кроссовер VW уже в продаже: цена очень приятная

VW T-Cross делит базу с хэтчбеком Polo и поставляется по схеме параимпорта

В России появился в продаже один из самых доступных паркетников Volkswagen – компактный T-Cross.

Автомобиль привозят по схеме параллельного импорта, но ценник оказался на удивление приятным: в зависимости от города и комплектации кроссовер можно заказать от 1 миллиона 400 тысяч рублей. Это заметно меньше, чем просят сейчас за многих одноклассников из Поднебесной. Например, уходящий Chery Tiggo 4 на классифайдах оценивают минимум в 2,1 миллиона.

В основе Т-Кросса лежит проверенная платформа MQB-A0, которую в России отлично знают по хэтчбеку Polo. Дорожный просвет у новинки составляет солидные 184 мм.

Самый бюджетный вариант во Владивостоке радует не только ценой, но и насыщенным оснащением: трехцветный салон с эко-кожей, панорамная крыша, цифровая приборка и двухзонный климат-контроль. Московский дилер просит за такой же кроссовер уже 2,1 млн, и у него, например, руль пластиковый вместо кожаного, а климат – обычный кондиционер.

Обе версии – это китайская сборка совместного предприятия SAIC-Volkswagen. От европейского собрата наш Т-Cross отличается удлиненной на девять сантиметров колесной базой, что добавляет простора в салоне. Под капотом – знакомый по бюджетным моделям надежный полуторалитровый атмосферник мощностью 110 лошадей в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод, правда, только передний, но для города этого более чем достаточно.