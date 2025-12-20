«Народный» электрокар от VW: ID. Polo готовится захватить мировой рынок

Инженеры VW разрабатывают бюджетный электромобиль ID. Polo

Инженеры Volkswagen с особым усердием и тщательностью работают над новой моделью – электромобилем ID. Polo, который призван сделать электромобильность доступной для всех.

Давление на команду высокое, ведь после непростого старта других моделей ID этому автомобилю необходимо во что бы то ни стало доказать свою состоятельность.

Внешне тестовый прототип выделяется ярким камуфляжем, но под ним скрывается машина, уже практически готовая к презентации в апреле. Хотя некоторые детали в салоне еще дорабатываются, а программное обеспечение проходит финальную отладку.

В Volkswagen делают ставку на возвращение к традиционному немецкому качеству, стремясь вывести отделку ID. Polo на уровень легендарного Golf IV.

Техническая основа – обновленная платформа MEB+. Polo получил классический компактный кузов длиной 4,05 метра и передний привод, что освободило пространство в задней части. Автомобиль будет предлагаться с двумя вариантами батарей – на 37 и 52 кВт·ч, причем их размер и вес практически идентичны, что благоприятно сказывается на развесовке.

Доступны три уровня мощности: 85, 99 и 155 кВт, с запасом хода до 450 км для топовой версии.

Скорость зарядки соответствует классу: батарея меньшего объема заряжается от 10 до 80% за 27 минут, а более емкая – всего за 23 минуты. В основе ходовой части – классическая для компактных машин схема: стойки McPherson спереди и торсионная балка сзади, чьи возможные недостатки компенсированы инженерными решениями, такими как двухкомпонентный подшипник и демпфер массы.

В салоне, несмотря на расположение батареи в полу, посадка остается комфортной, а главное – произойдет долгожданное возвращение физических кнопок управления.

Ожидается, что ID. Polo не только станет доступным выбором, но и задаст новые стандарты в своем сегменте.

Итак, ждем появления «народного» электрокара уже в апреле!

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»