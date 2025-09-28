Представлена недорогая и хорошо оснащенная версия Volkswagen Polo

Volkswagen Polo в новой версии CityLife будет стоить от 1,7 млн рублей

Volkswagen анонсировал новую версию хетчбэка Polo под названием CityLife, которая займёт промежуточное место между экономичными вариантами и «заряженной» модификацией GTI.

Volkswagen Polo CityLife

Автомобиль получил 16-дюймовые легкосплавные диски, затемнённые задние окна и специальные шильдики.

Модель оборудована 1,0-литровым трёхцилиндровым бензиновым турбодвигателем мощностью 85 кВт (116 л.с.) с крутящим моментом 200 Н·м, работающим в паре с 7-ступенчатой DSG и передним приводом.

Внутри автомобиля предусмотрены двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, автоматические LED-фары и дворники, беспроводная зарядка, цифровая приборная панель и 8-дюймовый экран с поддержкой CarPlay и Android Auto.

Volkswagen Polo CityLife

Среди опций имеется кожаный руль с подрулевыми лепестками и электропривод передних сидений.

Интерьер Volkswagen Polo CityLife

Модель оснастили адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе, мониторингом слепых зон, ассистентом парковки и системой превентивной защиты пассажиров. В Австралии базовая цена Polo CityLife составляет 30 790 австралийских долларов (примерно 1,7 миллиона рублей).