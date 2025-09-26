Как обойти ограничение отпуска топлива на АЗС

Эксперт Ревин придумал, как запастись бензином, если его не отпускают в канистры

25 сентября редактор «За рулем» Алексей Ревин столкнулся с тем, что даже на столичных заправках не отпускают бензин в канистры. Но многим авто- и мотолюбителям, а также владельцам дачной техники запас топлива в канистрах необходим.

Кому нужен бензин в канистре

Тем, у кого на даче стоит аварийный бензогенератор.

Тем, у кого садовый инструмент с ДВС.

Тем, у кого барахлит или не работает указатель уровня топлива.

Тем, кто собирается ехать в регионы, где с бензином еще хуже, чем в столице.

Тем, кто собирается путешествовать по глубинке, где нет брендовых АЗС.

Тем, кто собирается на рыбалку или охоту в глухие места и там будет пользоваться бензиновыми примусами.

Тем, кто имеет снегоходы, квадроциклы или кроссовые мотоциклы, которым нельзя выезжать на дороги общего пользования.

Тем, кто имеет моторную лодку.

Ситуация на АЗС

Вот какие правила теперь работают на АЗС (со слов Алексея. — Прим. ред.).

Еду с работы, и по дороге решил заправить перед выходными пару канистр бензином. Заезжаю на одну знакомую заправку – «Только в бак, и то час назад только привезли девяносто пятый». Я заправил бензин бак. На другой заправке шланги оказались вообще замотаны (распространенный знак, что топлива в продаже нет). Надо что-то делать. Единственный доступный способ наполнить канистры – слить бензин из бака своей машины.

Как слить бензин со своей машины

В любом современном автомобиле имеется бензонасос с производительностью не менее 80 литров в час. То есть, чтобы слить 20 л бензина в канистру, достаточно подождать минут 15. Но бензонасос в штатном режиме работает считаные секунды и останавливается, если не происходит пуск двигателя. Значит, нам нужно наладить непрерывную работу бензонасоса и организовать подачу топлива не в двигатель, а в канистру.

Все работы показаны на автомобиле Лада Ларгус. На автомобилях, созданных на платформе В0, все будет так же. Впрочем, на машинах других фирм особой разницы также не будет.

Для решения первой части задачи нужно найти реле бензонасоса. Обычно оно располагается в блоке реле и предохранителей в моторном отсеке. Легенда обычно есть на крышке блока.

Вынимаем реле и подаем на него питание прямо с плюсовой клеммы аккумулятора. Для этого нужна плоская клемма («папа») с проводом длиной около полуметра. Плоскую клемму можно сделать, сплющив любую (хоть компьютерную) клемму («мама»).

Расположение силовых выводов реле. Питание непосредственно к бензонасосу идет от клемм 87 или 30 у больших реле. У миниатюрных – 3 или 5. У разных автомобилей может быть использован тот или другой вывод, но при снятом реле можно попробовать прикоснуться проводником либо к одному, либо к другому. С одним контактом насос заработает, а при контакте с другим не заработает. И точно ничего не сгорит!

В моторном отсеке Ларгуса открыт блок предохранителей, вынуто реле бензонасоса и проводом соединена плюсовая клемма АКБ и провод, идущий до бензонасоса.

Далее предстоит обеспечить подачу бензина от модуля бензонасоса в канистру.

Подняв подушку заднего сиденья, открываем лючок в полу и видим модуль бензонасоса.

У современных машин от модуля бензонасоса идет всего одна пластиковая трубка.

Сжав пальцами или инструментом две кнопки на разъеме, снимаем его со штуцера модуля бензонасоса.

Надеваем трубку или шланг на штуцер и обеспечиваем герметичность хомутом или посадкой с натягом. Большого давления на этом участке не будет, поэтому за герметичность можно не переживать.

Запускаем с помощью провода бензонасос и сливаем бензин.

Предупреждения и совет

Увлекшись, не слейте бензин досуха, чтобы не пришлось доливать его в бак обратно из канистры.

Внимательно восстановите все электрические цепи и аккуратно соберите контур подачи бензина к двигателю.

При необходимости большего запаса топлива отправляйтесь снова на АЗС и повторите процедуру.

