Улучшаем домкрат с помощью автозапчасти — отличное решение
Я купил подкатной домкрат, но в комплекте не оказалось резинового упора.
В продаже их много, разных размеров и качества. Я использовал б/у опору передней стойки от седана Chevrolet Cobalt, немного подточив её.
Она отлично подошла и выдерживает большие нагрузки при подъеме автомобиля. У многих автомобилей конструкция опор схожа, поэтому их тоже можно использовать.
Д. Латий, г. Оренбург
