Улучшаем домкрат с помощью автозапчасти — отличное решение

Читатель «За рулем» доукомплектовал подкатной домкрат

Я купил подкатной домкрат, но в комплекте не оказалось резинового упора.

Проверили подкатные домкраты-двухтонники — какой прослужит дольше?

В продаже их много, разных размеров и качества. Я использовал б/у опору передней стойки от седана Chevrolet Cobalt, немного подточив её.

Она отлично подошла и выдерживает большие нагрузки при подъеме автомобиля. У многих автомобилей конструкция опор схожа, поэтому их тоже можно использовать.

Д.Латий, г. Оренбург

Опора стойки автомобиля на месте упора домкрата.
Б/у деталь от седана Chevrolet Cobalt отлично справляется с ролью упора.

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
