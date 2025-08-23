Улучшаем домкрат с помощью автозапчасти — отличное решение

Читатель «За рулем» доукомплектовал подкатной домкрат

Я купил подкатной домкрат, но в комплекте не оказалось резинового упора.

В продаже их много, разных размеров и качества. Я использовал б/у опору передней стойки от седана Chevrolet Cobalt, немного подточив её.

Она отлично подошла и выдерживает большие нагрузки при подъеме автомобиля. У многих автомобилей конструкция опор схожа, поэтому их тоже можно использовать.

Д. Латий, г. Оренбург

Опора стойки автомобиля на месте упора домкрата. Б/у деталь от седана Chevrolet Cobalt отлично справляется с ролью упора.

